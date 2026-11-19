한국 진출 5주년을 맞은 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니+가 K콘텐츠에 대한 투자를 확대한다. 한국 오리지널 콘텐츠의 해외 시청 시간이 크게 증가한 데 힘입어 드라마와 예능 등 콘텐츠 라인업을 강화한다는 계획이다.



월트디즈니컴퍼니 코리아는 지난 18일 서울 영등포구 콘래드서울에서 ‘디즈니+ 미디어데이’를 열고 향후 한국 콘텐츠 제작 계획을 발표했다.



이날 김소연 월트디즈니컴퍼니 코리아 대표는 “지난 5년간 한국 콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 확인했다”며 “디즈니의 글로벌 지식재산권(IP)과 한국 콘텐츠를 바탕으로 더 큰 팬덤을 결집하겠다”고 밝혔다.



2021년 11월 한국 서비스를 시작한 디즈니+는 2022년 한국 오리지널 콘텐츠를 처음 선보인 이후 해외 시장에서 성장세를 이어왔다. 한국 콘텐츠의 연간 시청 시간은 중남미에서 27배, 유럽·중동·아프리카에서 7배, 미국·캐나다에서 6배 증가했다. ‘무빙’, ‘킬러들의 쇼핑몰’, ‘메이드 인 코리아’ 등이 인기를 끌었으며, 최근 공개된 ‘재혼 황후’는 디즈니+ 로컬 콘텐츠 가운데 글로벌 최다 시청 기록을 세웠다.



내년에는 이병헌·한지민·이희준 주연의 ‘코리언즈’를 비롯해 수지·김선호 주연의 ‘현혹’, 박서준·엄태구 주연의 ‘내가 죄인이오’ 등을 선보인다. 히가시노 게이고의 동명 소설을 원작으로 한 ‘나미야 잡화점의 기적’에는 류승룡과 김혜윤 등이 출연한다. 인기 시리즈 ‘무빙’의 시즌2도 제작을 준비 중이다. 예능 콘텐츠도 확대한다. 운명술사들의 서바이벌 경쟁을 다룬 ‘운명전쟁49’는 시즌2와 스핀오프 ‘신빨스테이’로 돌아온다. 송은이가 제작하는 ‘고백하면 손절이야’는 남녀 사이의 우정과 사랑을 다룬 연애 리얼리티다. 김태호 PD도 여행과 연애를 결합한 새 프로그램을 준비하고 있다.



김 대표는 “스트리밍 시장의 경쟁은 단기적인 ‘엔드 게임’이 아닌 긴 호흡의 ‘롱 게임’”이라며 “장기적인 관점에서 한국 콘텐츠에 대한 투자를 지속해 나가겠다”고 강조했다.

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