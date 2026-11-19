물건은 말이 없다. 대신 흔적이 말한다. 게중 엉뚱한 자리에 있는 물건은 눈길을 붙잡는다. 왜 이것이 여기 있을까. 그 자리에 앉아 오래 바라보고, 쥐어 보고, 냄새도 맡아 본다. 그래도 모르는 것은 내력을 아는 사람을 찾아 묻고 듣는다. 물건 뒤에는 사람이 있고, 사람에게는 사연이 있다. 그 사연 속에 우리 시대의 모습이 있다. 사건에 가려 보이지 않던 풍경을 줍는다. 거기, 그것이 있었다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 서울 종로구 조계사 내 불교용품 판매점에서 수능 관련 키캡이 판매되고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험 날인 19일 서울 종로구 조계사, 대웅전 앞마당에 파란 줄무늬 천막이 이어졌다. 천막 기둥 사이로 야외용 난로가 섰다. 남색 플라스틱 의자를 채운 부모들은 패딩 차림이었다. 마스크를 쓴 이들도 보였다.

천막 앞으로 지붕을 얹은 유리 촛대가 놓였다. 촛대 안은 노란 초로 빼곡했다. 진열대를 두른 현수막에는 ‘수능대박! 사랑한다! 응원한다!’가 적혔다. 촛대 앞에서 허리를 숙인 이들도 있었다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 서울 종로구 조계사에 수능발원초가 켜져 있다.

초 겉면에는 ‘대학수학능력시험 고득점 발원초’라는 인쇄 글씨 아래 손글씨가 이어졌다. ‘차분하게 잘 보고’, ‘서울대 서양화과 합격’. 흰 초에는 반야심경 구절과 ‘지혜총명’ 같은 글귀가 인쇄됐다. 한 부모가 새 초를 기울여 옆 초의 불꽃에 심지를 댔다. 촛대 유리벽 안쪽엔 물방울이 맺혔다. 초에 이름과 소원을 적어 불을 밝히는 방식은 그대로였다.

경내 불교용품 판매점 풍경은 달랐다. 포장된 수능합격초가 줄지어 놓인 진열대 위 안내판엔 ‘부처님 가피로 지혜총명! 심신안정! 무장무애!’라는 문구가 붙었다. 그 옆 칸에 노란 키캡 키링이 놓였다. 빨간 선으로 ‘수능대박’, ‘시험만점’, ‘합격기원’이 새겨졌다. 머리띠를 두르고 주먹을 쥔 사람, 100점짜리 시험지와 연필, 학사모를 쓴 얼굴이 함께 그려졌다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 서울 종로구 조계사 내 불교용품 판매점에서 수능 관련 키캡이 판매되고 있다.

키캡은 키보드 스위치 위에 씌우는 덮개다. 스위치째 열쇠고리로 만든 ‘키캡 키링’은 누를 때마다 딸깍 소리를 낸다. 올해 SNS를 중심으로 퍼지며 MZ세대의 스트레스 해소 소품으로 주목받았다. 원하는 모양으로 꾸미는 ‘키꾸(키캡 꾸미기)’라는 말도 생겼다.

올해 고3 수험생은 2008년생이다. 키캡 앞에서 걸음을 멈춘 건 젊은 부모들이었다. 한 번씩 눌러 딸깍 소리를 듣고는 “귀엽다”는 말을 남기고 지나갔다. 김모(47)씨는 “딸이 가방에 비슷한 걸 달고 다닌다”며 “초는 내가 켜고, 이건 시험 끝나면 아이 손에 쥐여주려 한다”고 말했다.

대웅전 앞 계단엔 국화 화분이 층층이 놓였다. 그 앞에 두 손을 맞잡은 채 선 부모도 있었다. 발원초에 아들 이름을 적던 이모(50)씨는 “시험장엔 못 들어가니 여기서라도 같이 있는 마음”이라고 했다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 서울 종로구 조계사에서 수험생 부모들이 학업성취 발원초를 켜고 있다.

매달린 꽃 모양 소원지에도 같은 바람이 적혔다. ‘대학수능 잘 보고 수시도 다 붙어서 원하는 대학 골라서 가자.’ ‘2027 수험생 여러분 수능대박♥’. ‘2007.7.30생’처럼 생년월일을 적은 소원지도 있었다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 서울 종로구 조계사에 학업성취 기원 발원문이 적혀 있다.

시험장 교문은 아침에 닫혔다. 부모들은 그 바깥에 있었다. 응원은 초 한 자루와 딸깍 소리로 이어졌다.

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