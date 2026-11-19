충남 태안 해상에서 7명이 탄 7t 어선이 이틀째 행방이 확인되지 않고 있다. 연락 두절 이후 해경의 수색이 시작되기까지 20시간이 걸린 것으로 확인됐다.

19일 태안해양경찰서에 따르면 7명의 선원이 탄 해광호는 17일 오전 4시32분 서격렬비도 북서방 22마일 지점에서 선박자동식별장치(AIS) 신호가 꺼졌다. 해광호는 충남 태안 선적으로 7.93t의 자망 어선이다.

태안해경이 연락이 두절된 해광호를 수색하고 있다. 태안해경 제공

다른 어선 선장이 해광호 AIS 신호가 사라진 것을 확인해 위치 확인을 요청한 후 이튿날인 18일 오전0시28분 해경에 연락이 두절됐다는 신고를 했다.

최홍철 태안해경 기획운영과장은 19일 브리핑에서 “해광호 AIS 신호는 17일 오전 4시 32분 서격렬비도 북서방 22마일 지점에서 꺼진 후 다른 어선 선장의 해광호 위치 확인 요청 등을 거쳐 해경에 연락 두절 사실이 신고된 것은 18일 0시 58분”이라고 말했다.

어선안전조업국과 해경 모두 해광호의 AIS 신호 소실 사실을 알아채지 못했다.

일반 해역에서 조업하는 어선의 경우 24시간마다 어선안전조업국에 위치 등을 보고해야 한다. 해광호의 경우 어선안전조업국의 호출에 응하지 않자 인근에서 조업 중이던 다른 어선을 호출했고 이 어선이 17일 오전 3시7분 “해광호가 서격렬비도 북서방 13마일에서 조업하는 것을 봤다”고 말했다.

AIS상으로 확인된 해광호의 마지막 위치는 영해를 벗어난 지점이었다. 인근에서 조업하던 선박이 대신 알린 위치 역시 영해 밖이었다.

통신기기 결함 등으로 직접 교신하지 못하면 인근 어선이 대신 알리는 일은 가능하다고 해경은 전했다.

해경 관계자는 “모니터에 수많은 선박의 위치가 점으로 빼곡하게 나타나는데 그중 하나가 사라져도 바로 알기는 어렵다”고 설명했다. 2018년 이후 연락이 두절된 뒤 4∼10일 수색에도 흔적이 발견되지 않은 선박은 3척인 것으로 조사됐다.

해경 등이 함선 45척과 항공기 8대를 투입해 수색을 이어가고 있으나 부유물이나 기름띠 등은 전혀 찾지 못하고 있다.

수색 범위는 남북으로 60마일, 동서로 45마일이다. 수색 해역에는 풍랑주의보가 발효된 상태에 초속 12∼14ｍ의 강한 바람과 함께 4ｍ 높이로 파도가 일고 있다.

해경은 당시 인근을 지난 여객선과 상선 등에 대한 조사도 이어가고 있으나 충돌 정황 등은 발견되지 않았다.

현재 해광호 선장의 휴대전화는 전원이 꺼진 상태이다.

해광호 선장의 동료 어민들은 “선장이 주변 선박과 해경, 어선안전조업국 등에 모두 알리는 어선위치발신장치(V-PASS)의 구조 버튼도 누르지 못할 정도로 위급한 상황이었을 것”이라며 “대형 선박에 끌려갔을 가능성까지 염두에 두고 수색을 확대해야 한다”고 촉구했다.

해경 관계자는 “모든 경우의 수를 열어놓고 경위를 확인하고 있다”며 “가용 장비와 인력을 총동원해 수색을 펼치고 있다”고 말했다.

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