원주시청 공무원노동조합은 일반직 공무원노동조합과 함께 18일 국회 행정안전위원장실을 방문해 정승민 선임보좌관과 면담을 갖고 지방공무원 선거사무 개선을 요구하며 입법제안서를 전달했다고 밝혔다.

원주시청 공무원노동조합이 일반직 공무원노동조합과 정승민 선임보좌관을 만나 지방공무원 선거사무 개선을 요구했다. 시 노조 제공

이번 면담은 제9회 전국동시지방선거 사무 당시 원주시의 한 투표관리관이 투표증감행위를 했다는 이유로 소송을 겪으면서 이루어진 것이다.

공직선거법 제249조의 투표증감행위가 사안의 경중을 따지지 않고 3년이상 10년이하의 징역형을 규정하고 있는 것이 지나치게 과중하다 여겨 법개정을 요청했다.

아울러 선거 때마다 반복되는 선거공보 발송의 비효율성을 개정하기 위해 공직선거법 제65조의 공보발송방식 조문을 ‘우편’에서 ‘우편 등’로 개정하고 ‘발송 해야한다’에서 ‘발송 할 수 있다’로 개정하여 일괄적인 공보 발송을 지양하고 다른 가능성을 열어둘 것을 제안했다.

정승민 선임보좌관은 ”선거사무가 공무원 본연의 업무가 아닌데도 업무상 실수로 직을 상실하게 되는 상황에 문제가 있다고 본다“며 ”선관위와 대화해보고 개선 방향을 잡아보겠다“ 답했다.

문성호 위원장은 ”관련법 개정을 통해 선거사무에 투입되는 공무원이 단순 실수나 과실로 인해 피해당하는 일이 더는 없어야 된다는 생각으로 국회를 찾게 되었다“며 ”국회 차원의 실효성 있는 조치를 기대한다“고 말했다.

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