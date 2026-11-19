국방부는 올해 처음 도입한 ‘특별성과포상금제도’에 따라 11월 19일 국방부청사에서 ‘제2회 정기 국방부 특별성과포상금 시상식’을 열고 5건의 성과, 21명에게 포상금 총 7800만원을 수여했다.

특별성과포상금제도는 탁월한 업무성과를 낸 직원에게 파격적인 포상금을 지급하는 제도로, 국방부는 반기별 정기포상과 함께 특별한 성과가 있을 때 수시포상도 병행하고 있다.

9일 오후 국방부 청사에서 열린 제2회 정기 국방부 특별성과포상금 시상식 에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 국방부 제공

이번 수상 성과는 전문가 심사를 거쳐 선별한 뒤 정부 국민참여플랫폼 ‘소통24’를 통한 국민심사를 진행했다.

이후 내·외부 전문가로 구성된 ‘특별성과포상금심의위원회’가 국익 증진과 국민의 생명·신체·재산 보호에 대한 기여도를 종합적으로 판단해 최종 선정했다.

최고액인 5000만원은 해군잠수함사령부 도산안창호함장 이병일 대령 등 10명에게 돌아갔다.

이들은 3000t급 도산안창호함으로 국내 잠수함 최초로 태평양을 횡단했다.

약 2만8000㎞의 역대 최장거리 단독항해와 161일의 최장기간 무사고 해외훈련을 달성한 공로를 인정받았다.

도산안창호함은 이 기간 한국·캐나다 연합협력훈련과 올해 림팩(RIMPAC) 훈련 등에 참가해 원해 작전수행 능력과 다국적 연합작전 역량을 알렸다.

이 밖에 △군 의료체계 총력대응(국군의무사령부 등 3명, 1000만원) △‘장병e음’ 구축(국방부 소프트웨어융합과 등 2명, 600만원) △함정 승조원 순환근무제도(해군 정보작전참모부 3명, 600만원) △해병대 부사관 조기선발제도(해병대사령부 3명, 600만원) 등이 우수 성과로 뽑혔다.

군 의료체계 총력대응은 부상 장병의 신속한 후송과 전문 외상치료 연계로 장병의 생명을 구한 점이 평가됐다.

‘장병e음’은 분산돼 있던 국방 분야 46개 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합해 편의성을 높였다.

함정 승조원 순환근무제도는 함정 전투력을 유지하면서 승조원의 근무 만족도를 끌어올렸고, 해병대 부사관 조기선발제도는 역대 최다 부사관 획득으로 이어졌다.

강신철 국방부 장관은 “오늘 수상한 여러분이 대한민국 국군의 도약을 이끄는 주역”이라고 말했다.

강 장관은 국민과 장병이 체감하는 우수사례가 지속적으로 발굴·확산되는 문화를 조성해 나갈 뜻을 밝혔다.

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