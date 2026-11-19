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자발적으로 직장을 그만둔 근로자에게도 실업급여를 주면 자발적 이직률이 약 68% 늘고 전체 취업률은 소폭 낮아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 실업급여 지출은 약 18% 늘지만 평균 임금과 전체 산출량도 각각 3% 넘게 증가하는 것으로 나타났다.

이직 증가와 고용 감소, 임금·산출량 증가가 한꺼번에 나타날 수 있다는 것이다.

19일 한국고용정보원에 따르면 강신혁 전남대 교수는 지난 12일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제2회 고용행정 개방데이터 학술대회’에서 이 같은 내용의 ‘자발적 실업급여 도입의 기대효과’ 연구 결과를 발표했다.

현행 고용보험 제도는 원칙적으로 비자발적 사유로 일자리를 잃은 근로자에게 실업급여를 준다. 스스로 그만뒀더라도 임금체불이나 직장 내 괴롭힘처럼 정당한 이직 사유가 인정되면 받을 수 있지만, 개인 사정에 따른 일반적인 자진퇴사는 지급 대상이 아니다.

◆ 자진퇴사자, 1년 뒤 재직률은 더 낮았다

연구진은 2015∼2017년 고용보험 피보험자 이력자료로 25∼54세 근로자 가운데 한 직장에서 1년 이상 일한 뒤 이직한 사례를 분석했다.

자진퇴사 뒤 30일 넘게 상용 일자리를 얻지 못한 경우를 ‘자발적 실업’, 폐업·도산이나 경영상 인원 감축 등으로 실직한 뒤 같은 기간 취업하지 못한 경우를 ‘비자발적 실업’으로 나눴다. 실업을 거친 이직 가운데 자발적 실업은 63.8%에 달했다.

자발적 실업자의 이직 3개월 뒤 재직률은 비자발적 실업자보다 4.5%포인트 높았다. 하지만 6개월 뒤에는 격차가 사라졌고, 12개월 뒤에는 오히려 6.7%포인트 낮았다.

2015, 2016년 이직자를 보면 24개월 안에 재취업한 비율도 자발적 실업자 54%, 비자발적 실업자 60%로 차이가 났다. 재취업 일자리의 1년 유지율은 각각 45%, 49%였고 시작 임금은 200만원과 203만원으로 비슷했다.

연구진은 자발적 실업자 가운데 더 나은 일자리를 찾아 빠르게 재취업하는 유형과 노동시장에서 아예 이탈하는 유형이 함께 있다고 분석했다.

◆ 6개월 지급 가정하니 이직 늘고 임금도 올랐다

연구진은 이를 바탕으로 자발적 이직자에게도 비자발적 이직자와 같은 수준의 실업급여를 최대 6개월 주는 상황을 가정해 경제적 효과를 추정했다.

그 결과 월 자발적 이직률은 현행보다 67.6% 높아졌다. 반면 전체 취업률은 96.73%에서 96.50%로 낮아졌다.

고용보험 재정 부담도 커졌다. 실업급여 지출은 현행보다 17.9% 늘었고, 이를 메우기 위한 모형상 임금세율은 0.451%에서 0.516%로 올랐다. 다만 평균 임금은 3.3%, 전체 산출량은 3.0% 늘어나는 것으로 추정됐다.

◆ 적정 급여는 기존 실업급여의 28%

연구진은 실업급여의 소득보장 효과와 이직 증가에 따른 재정 부담을 함께 따져 적정 지급 수준도 분석했다. 현행 비자발적 실업급여 수준이 적정하다고 가정하면 자발적 이직자에게 주는 최적 급여는 기존 실업급여의 약 28%로 추정됐다. 평균 임금 대비 대체율로는 약 17%다.

특히 지급 수준이 낮으면 실업급여를 넓혀도 오히려 재정 부담이 줄 수 있다는 분석도 나왔다. 해고를 기다리던 근로자가 스스로 이직하면 기존 실업급여 지출이 줄고, 노동시장을 떠나려던 근로자가 구직에 나서면서 재취업이 빨라질 수 있다는 것이다.

반면 지급 수준이 높아질수록 자발적 이직과 수급 기간이 빠르게 늘어 재정 부담이 커지는 것으로 분석됐다. 다만 이번 연구는 실제 제도 시행 결과가 아니라 과거 고용보험 자료와 경제모형으로 낸 잠정 추정치다.

◆ 청년 자진퇴사 실업급여, 정부안은

한편 고용노동부는 35세 미만 청년이 일정 기간 이상 일한 뒤 스스로 퇴사하더라도 생애 한 차례 실업급여를 주는 방안을 추진하고 있다. 청년들이 적성과 경력에 맞는 일자리를 찾도록 돕겠다는 취지다.

노동부는 지난 8월4일 하반기 대통령 업무보고에서 연내 고용보험법 개정을 추진하고 12월 중 구체안을 마련하겠다고 밝혔다. 지급 수준으로는 이직 전 임금의 60%, 월 최대 100만원 안팎이 검토되고 있지만 지급액·지급 기간과 구체적인 수급 요건은 아직 확정되지 않았다.

이번 연구가 추정한 적정 대체율(평균 임금 대비 약 17%)은 정부안에서 거론되는 지급률(이직 전 임금의 60%)보다 낮다. 다만 기준이 되는 임금이 다르고 정부안에는 월 100만원 상한이 붙는 데다, 연구는 25∼54세 전체에 최대 6개월 지급을 가정한 모형이어서 두 수치를 그대로 견주기는 어렵다.

전문가들의 평가는 엇갈린다. 윤동열 건국대 경영학과 교수는 “지급요건이 느슨하면 실업급여가 퇴사 후 받을 수 있는 ‘수당’처럼 인식될 수 있다”며 “최소 근속기간과 지급 수준 등을 정교하게 설계해야 한다”고 말했다.

반면 국회입법조사처는 최근 낸 보고서에서 “정부가 제시한 월 최대 100만원의 급여 수준과 생애 1회 한정이라는 조건을 고려하면 도덕적 해이 우려는 크지 않다”며 “자발적 퇴사에 대한 실업급여 지급 제한 기간을 적절하게 설정한다면 도덕적 해이 방지뿐만 아니라 예산 효율성 제고에도 기여할 수 있다”고 설명했다. 일본과 독일은 자발적 이직에 대해 원칙적으로 각각 1개월과 12주의 지급 제한 기간을 두고 있다.

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