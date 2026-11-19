한국공항보안 안전보안본부는 19일 한국원자력환경공단 중저준위사업본부와 업무협약을 맺고 보안검색 종사자의 방사선 안전관리 강화에 나섰다.

이번 협약은 공항 보안검색 현장에서 운용 중인 X-레이 검색장비의 방사선 노출 수준을 객관적으로 확인하고 전문기관의 기술적 역량을 활용한 체계적인 방사선 안전관리 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

한국공항보안 이종명 안전보안본부장(오른쪽)이 19일 경북 경주시 한국원자력환경공단 코라디움에서 이길남 중저준위사업본부장과 ‘방사선안전관리 분야 상호협력 협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

정기적인 측정과 결과 분석을 바탕으로 현장의 안전관리 실태를 점검하고 필요시 개선조치 및 재측정을 실시하는 등 지속적인 사후관리 체계를 구축할 방침이다. 한국공항보안은 방사선 노출 측정 결과에 기반해 근로자 보호체계를 강화하기로 했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 방사선 측정 및 결과 분석, 안전관리 개선방안 협의, 후속 점검 및 재측정, 방사선 안전관리 관련 기술·정보 교류 등 협력 관계를 높여나가기로 했다.

양 기관은 방사선 안전관리 분야의 전문지식과 기술을 공유하고 현장 특성을 고려한 실효성 있는 안전관리 방안을 마련하기 로 했다.

또 협약식과 함께 방사선 측정 설명회를 진행하여 측정 방법과 결과 해석, 향후 안전관리 방향 등에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다.

이종명 한국공항보안 안전보안본부장은 “보안검색 업무 종사자의 건강과 안전은 안정적인 항공보안 업무 수행을 위한 기본 조건”이라며 “이번 협약을 계기로 전문기관과의 협력을 강화하여 근로자가 안심하고 근무할 수 있는 안전한 작업환경을 조성하겠다”고 밝혔다.

한국원자력환경공단 이길남 중저준위사업본부장은 “방사선 안전관리는 정확한 측정과 과학적 분석을 바탕으로 이루어져야 한다”며 “공단이 축적해 온 방사선 안전관리 전문기술과 경험을 공항 현장에 적극 활용하여 근로자의 안전 확보와 방사선 안전관리 수준 향상에 기여하겠다”고 밝혔다.

한국공항보안은 이번 협약을 바탕으로 보안검색 현장의 방사선 측정이력과 후속조치를 체계적으로 관리하고 전문기관과의 지속적인 협력을 통해 예방 중심의 방사선 안전관리체계를 정착시켜 나갈 계획이다.

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