경북 영주시는 가수 손태진의 공식 팬카페 손샤인 회원들이 고향사랑기부에 동참한 데 이어 답례품까지 지역의 어려운 이웃에게 기부하며 따뜻한 나눔을 실천했다고 19일 밝혔다.

손샤인 회원들은 지난 6일 열린 영주시 시민화합 마당에 출연한 손태진을 응원하기 위해 영주를 찾았다. 이들은 행사 현장에서 1만원, 2만원씩 자발적으로 고향사랑기부에 참여하며 선행을 전했다.

회원들의 나눔은 기부에 그치지 않았다. 고향사랑기부를 통해 받은 답례품까지 지역의 어려운 이웃을 위해 내놨다. 시는 이들의 뜻에 따라 고향사랑기부 답례품인 영주사과를 지역 취약계층 40여명에게 전달할 계획이다.

손태진은 JTBC 팬텀싱어 시즌1 우승팀인 포르테 디 콰트로의 멤버이자 MBN 불타는 트롯맨 초대 우승자다. 공식 팬카페인 손샤인은 연말 이웃돕기 성금 기탁과 소아암 환우를 위한 헌혈증 기부, 수해 성금 전달 등 꾸준한 나눔 활동을 이어왔다.

황병직 시장은 “이번 기부는 가수를 향한 팬들의 응원이 영주에 대한 관심과 고향사랑기부로 이어지고 다시 지역의 어려운 이웃을 위한 나눔으로 확산됐다는 점에서 의미를 더하고 있다”며 “보내준 소중한 정성을 지역사회에 의미 있게 쓰겠다”고 말했다.

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