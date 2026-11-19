충북 충주시가 ‘의료기기 실증 중심 도시’를 향한 첫발을 뗐다.

시는 19일 충주 더베이스 크리스탈홀에서 충북도, 국립한국교통대학교 산학협력단, 오송첨단의료산업진흥재단과 함께 ‘2026 충주 미래 의료기기 산업 비전 선포식’을 열고 “충주, 대한민국 맞춤형 의료기기 실증의 중심”을 목표로 제시했다. 중부권 첨단 의료기기 산업의 중심으로 성장하겠다는 구상이다.

충북 충주시가 19일 ‘맞춤형 제조기반 근골격계 의료기기 실증센터’ 비전 선포식을 열고 ‘의료기기 실증 중심 도시’ 도약을 선언했다. 충주시 제공

이날 행사는 ‘맞춤형 의료기기 산업 거점, 첫발을 내딛다’를 부제로 한 1부 비전 선포식과, ‘근골격계 임플란트 및 진단 소프트웨어 의료기기 개발지원사업’ 중간발표회·세미나로 꾸린 2부로 진행됐다. 대학·오송재단·지자체·기업이 참여하는 협력 체계도 공식 출범했다.

목표의 근간은 충주기업도시(주덕읍 화곡리)에 짓는 ‘맞춤형 제조기반 근골격계 의료기기 실증센터’다. 산업통상부 ‘바이오 산업기반 구축사업’ 공모에 지난 3월 선정된 사업으로 2030년까지 5년간 총 290억원이 투입된다. 국비는 98억원으로 연면적 3600㎡, 지상 3층 규모로 2028년 완공이 목표다.

센터는 3D 프린팅과 인공지능(AI) 기술로 환자의 신체 구조에 맞춘 임플란트와 진단 프로그램을 개발하는 전 과정을 지원한다. 설계, 제조, 성능검증, 인허가를 한 곳에서 처리하는 체계가 핵심이다. 신규 장비 22종 23대를 들여 AI 기반 영상진단과 인체삽입형 의료기기 개발을 특화 분야로 삼는다.

사업 기간 중 기업과 실용화, 사업화 등 산업을 지원한다. 또 제조공정 등 전문교육과 성능검사 등 특화교육으로 인력 양성에도 힘쓴다. 센터와 충주 바이오헬스 국가산업단지를 축으로 맞춤형 의료기기 특화 생태계를 만들어 산업 클러스터를 완성한다는 구상이다. 시는 전문인력 양성과 기업 투자 유치로 중부권 의료기기 생태계 성장을 이끌겠다는

이동석 충주시장은 “3D 프린팅과 AI 기술을 활용해 환자 맞춤형 의료기기 제작 기반을 다지는 것이 목표”라며 "충주를 맞춤형 의료기기 시장을 선도하는 중심 도시로 만들겠다"고 말했다.

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