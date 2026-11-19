더불어민주당 초선 의원 모임 ‘더민초’가 최민희 최고위원에 대한 엄중한 징계와 최 최고위원의 책임 있는 결단을 요구한 가운데, 곽상언 의원이 “정치적 책임을 묻는 기준은 누구에게나 같아야 한다”며 더민초 성명 불참 배경을 밝혔다.

더불어민주당 곽상언 의원. 뉴시스

노무현 전 대통령 사위이자 변호사 출신인 곽 의원은 19일 페이스북에 더민초의 ‘최민희 징계’ 공동성명에 이름을 올리지 않은 이유에 대해 “다수의 사람이 한 사람을 집단적으로 비판하거나 공격하는 의견 표명 방식에 동의하지 않는다”며 “그 방식과 그 힘이 가진 폭력성 때문”이라고 설명했다.

더민초는 지난 17일 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언해 논란을 빚은 최 최고위원에게 최고위원직 사퇴를 포함한 정치적 결단을 요구하는 공동성명을 발표했다. 성명에는 민주당 초선 71명 중 55명이 참여했다. 곽 의원을 비롯해 친청계로 분류되는 이성윤·한민수 최고위원과 김영환 의원 등 16명은 이름을 올리지 않았다.

아울러 곽 의원은 최 최고위원의 자녀 결혼식 축의금 논란을 거론하며 “최 최고위원은 지난 해 국정감사 기간 중 국회에서 자녀 결혼식을 빙자해 상당한 축의금을 공공연하게 받았다”며 “비판하는 목소리가 일자 도리어 노무현 정신을 들먹였다”고 말했다.

이어 “그런데도 그 당시 민주당은 침묵했고, 오히려 최 최고위원을 옹호하기도 했다”며 “그런데 이제 와서 최 최고위원의 ‘잘못된 정치적 언사’만을 문제 삼고 이를 이유로 정치적 의사표현의 최고 단계에 해당하는 ‘탈당’까지 권유한다면, 국민들은 이 사태를 민주당 내부의 정치적 투쟁으로 인식할 것”이라고 강조했다. 그러면서 “지금 문제되는 사유가 최 최고위원의 과거 행적들에 비해 현저히 더 무겁다고 확언하기도 어렵다”고 했다.

곽 의원은 더민초에 최 최고위원의 정치적 책임에 대해 집단적으로 의사를 표명하려면 최근의 논란뿐 아니라 과거의 행적과 그 동안 제기된 많은 문제를 반드시 포함시켜야 한다는 의견을 전달했다고 한다. 그는 “정치적 책임을 묻는 기준은 누구에게나 같아야 하고, 그 기준이 정치적 상황이나 이해관계에 따라 달라져서는 안 되기 때문”이라고 설명했다.

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