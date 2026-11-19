지난 18일 경기 하남시에 위치한 배민라이더스쿨(배라스)에서 만난 송희웅 우아한청년들 안전혁신팀 팀장의 얘기다. 베라스는 라이더(오토바이 배달원)들이 ‘안전하게 라이딩(운전)을 한 뒤 무사히 복귀한다’는 목적을 위해 존재하는 공간이라는 것이다. 이날 둘러본 배라스는 그 말이 어울리도록 곳곳에 신경쓴 흔적이 역력했다.
배달의민족 물류서비스 운영사 우아한청년들이 운영하는 이곳은 배달 라이더를 위한 전문 안전교육시설이다. 연면적 약 8000㎡, 지상 3층 규모로 지난해 건립됐다. 건물에는 실습용 전기 이륜차 60대와 가상현실(VR) 시뮬레이터 등이 마련돼 있었다. 교육시설이라는 사실을 모르고 들어섰다면 평범한 빌딩이나 대형 실내 운전연습장으로 착각할 만한 공간이다.
3층에는 가상현실(VR) 시뮬레이터를 활용해 도로 위 위험 상황을 체험하는 장비가 설치돼 있었다. 오락실 오토바이 게임처럼 만들었는데, 일상적인 주행 과정에서 발생할 수 있는 사고 위험을 가상 환경에서 접하도록 했다. 라이더들이 가장 많이 사고가 나는 지하주차장의 ’에폭시 도장’ 환경도 구현되어 있었다. 가상현실에서 사고를 반복적으로 겪게 해 실제 사고에 대비하도록 한 것이다.
내 연습장이 설치된 2층과 3층에서는 교육생들이 강사의 신호를 따라 전기 오토바이를 타고 실내를 한바퀴 돌며 제동과 차체 제어, 교차로 통행 등 주행 기술을 배웠다. 2층에선 스프링쿨러를 작동시켜 빗길을 만든 뒤 안전 주행 기술을 가르치기도 했다. 교육은 경력에 따라 세 단계로 구분된다. 모든 과정은 무료다. 우아한청년들은 교육에 참여하는 라이더들에 한 달 21만원 상당의 상생지원금도 지급한다.
교육에 참여한 라이더들의 반응은 긍정적이었다. 세종에서 올라온 경력 3년 차 라이더는 이번이 두 번째 교육이었다. 그는 처음 교육장을 찾은 이유가 상생지원금 때문이었다면서 첫 교육 이후 생각이 달라졌다. 그는 “제가 몰랐던 부분들, 상식적으로는 알고 있었지만 쉽게 생각하지 못했던 부분들까지 교육이 되다 보니까 운행하는 데 많이 도움이 됐다”고 말했다. 네 번째 교육에 참석했다는 또 다른 라이더는 넘어졌을 때 대처하는 방법과 브레이크 점검 등 실습의 중요성을 강조했다. 평소 정비업체에 맡기던 브레이크를 직접 점검하고, 오토바이에 깔렸을 때 당황하지 않고 빠져나오는 방법을 익히는 것이 실제 운행에 도움이 된다는 것이다.
우아한청년들에 따르면 지난 11일 기준 누적 교육생은 3만명을 돌파했다. 우아한청년들과 도로교통공단의 공동 연구에서는 교육 수료자의 안전운전능력이 128% 향상된 것으로 나타났다. 회사 측은 최근 3년간 산업재해 발생률도 감소 추세라고 설명했다.
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