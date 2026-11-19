전국 각지에서 돈을 받고 사적 보복을 대행한 일당을 붙잡은 경찰 수사팀이 특별포상금 대상에 선정됐다.

경찰청은 19일 제9차 특별성과 포상금 수사포상 심의위원회를 열고 사적보복 대행 범죄 47건의 실체를 밝힌 대구경찰청 광역범죄수사대 수사팀 등 8건, 23명에 대해 총 7700만원의 포상금을 지급하기로 했다고 밝혔다.

서울 서대문구 경찰청의 모습. 연합뉴스

장주원 경감 등 대구청 수사팀은 지난해 8월부터 범행 의뢰를 받아 사적 보복을 대행해 온 조직을 추적해 조직원 9명을 검거하고 이중 8명을 구속했다. 이들 조직은 텔레그램 채널을 통해 범행 의뢰를 받아 의뢰인이 지목한 상대에 인분을 투척하거나 빨간색 래커 스프레이로 테러를 감행하는 등 사적 제재를 상품화했다.

수사팀은 자금 추적을 위해 가상자산 분석 자격증을 취득하고, 범인이 한강에 버린 휴대전화를 수중 수색하는 등 조직원에 대한 끈질긴 추적을 이어간 것으로 전해졌다.

이밖에도 매크로 프로그램을 통해 아이돌 공연과 스포츠 경기 등 1만5500여장의 암표를 팔아 22억원의 수익을 챙긴 24명을 검거한 인천청 사이버테러수사팀, 국제공조로 불법도박사이트 조직을 검거한 경찰청 동북아시아공조계와 사이버성폭력수사계 등이 포상의 주인공이 됐다.

김종철 경찰청장 직무대행은 “앞으로도 범죄 에방과 국민 안전 확보 등 국민이 체감할 수 있는 탁월한 성과를 적극 발굴하고 성과를 창출한 직원에게 합당한 보상을 제공하겠다”고 말했다.

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