삼성SDI가 에너지저장장치(ESS)용 배터리 솔루션인 ‘삼성 배터리 박스(SBB)’에 인공지능(AI) 기반 화재 예방 소프트웨어를 적용한다. 기능 뿐만 아니라 제품 안전성까지 확보해약 2조원대로 추정되는 제3차 ESS 중앙계약시장 구축사업 입찰경쟁의 승기를 잡겠다는게 삼성SDI의 전략이다.

삼성SDI의 SBI 콘셉트 그래픽. 삼성SDI 제공

삼성SDI는 19일 제3차 ESS 중앙계약시장 구축사업에 공급하는 SBB에 AI 화재 예방 소프트웨어 ‘삼성 배터리 인텔리전스(SBI)’를 적용한다고 밝혔다. 제3차 ESS 중앙계약시장 구축사업은 제11차 전력수급기본계획 잔여 물량을 반영해 총 1180㎽(메가와트) 규모로 추진되는 대규모 ESS 구축 사업이다. LG에너지솔루션이 수익성 및 사업 효율화 등을 이유로 불참하면서 삼성SDI와 SK온의 2파전 구도로 압축됐다.

이번 입찰에서 성능과 함께 화재 안전성이 제품 경쟁력을 가르는 요소로 부상하면서 삼성SDI는 하드웨어 중심의 안전 기술에 소프트웨어를 더해 대응하겠다는 계획이다.

삼성SDI의 SBI는 지난 3월 ‘인터배터리 2026’에서 처음 공개한 기술로 AI로 배터리 셀 상태를 진단하고 잠재적인 이상 셀을 조기에 찾아내 화재 예방을 돕는다. 배터리 열폭주 등 이상 상황이 발생하기 최소 3일 전에 징후를 감지해 알림을 제공하고, 선제적인 안전 조치를 할 수 있도록 하는 것이 특징이다.

삼성SDI 관계자는 “AI 기반의 선제적 예방 기술과 기존 하드웨어 안전 기술을 결합해 ESS의 안전성과 운영 신뢰성을 지속적으로 높여 나갈 계획”이라고 말했다.

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