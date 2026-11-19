생성형 인공지능(AI) 부정행위 의혹에 휩싸인 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32) 씨가 19일 사망하면서 경찰의 이씨에 대한 고발 사건 수사는 ‘공소권 없음’으로 종결 수순을 밟을 전망이다.

숨진 이진우씨는 올해 리트시험에서 만점을 받았을 뿐만 아니라 2024학년도 수능 성적으로 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 적을 옮겼다.

19일 서울 강동구의 한 숙박업소에서 대학수학능력시험(수능) 국어 문제풀이 공개 검증을 예고한 뒤 연락이 두절된 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 심정지 상태로 발견된 가운데, 경찰과 소방대원이 숙박업소 주변을 통제하고 있다. 뉴시스

이 때문에 수능시험 부정 의혹까지 불거진 상태다.

이씨는 이날 오후 1시 12분쯤 서울 지하철 8호선 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 발견됐고, 심폐소생술을 하기에도 너무 늦은 상태였던 것으로 전해졌다.

앞서 법무법인 민의 방민우 변호사 등 현직 변호사들은 이씨를 위계에 의한 공무집행방해, 업무방해 등 혐의로 고발하고 진상규명을 요구했다.

서울경찰청은 사안의 중대성을 고려해 관악경찰서와 서울청 민원실에 각각 접수된 고발장 2건을 즉시 경찰의 ‘특수부’인 광역수사단에 배당하고 수사에 착수했다.

하지만 이씨가 사망하면서 형벌을 부과할 대상이 사라져 형사 절차를 이어갈 실익이 없기 때문에 사건은 ‘공소권 없음’으로 종결될 가능성이 매우 크다.

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