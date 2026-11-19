중국 선전(深圳)에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 참석한 각국 지도자들이 중국식 스카프를 착용한 채 단체 기념 사진을 촬영했다. 얼핏 직전 한국이 경주에서 개최한 에이펙 회의 당시 정상들에게 선보인 옥색 한복 목도리와 비슷해 보인다. 다만 중국은 정상들로 하여금 붉은색과 푸른색 두 가지 가운데 고를 수 있도록 배려한 점이 눈길을 끈다.

19일 중국 선전에서 열린 에이펙 정상회의에 참석한 시진핑 중국 국가주석(앞줄 가운데) 등 각국 지도자들이 빨간색 또는 파란색의 중국 전통 스카프를 두른 채 단체 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 시계 반대 방향으로 또럼 베트남 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시 주석, 도널드 트럼프 미국 대통령, 이재명 대통령, 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 로렌스 웡 싱가포르 총리. AFP연합뉴스

19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 에이펙에 함께하고 있는 각국 정상들은 이날 관례대로 기념 촬영의 시간을 가졌다. 에이펙의 경우 정상들이 기념 촬영을 할 때 개최국의 문화와 전통을 담은 의상이나 소품을 착용하는 것이 오랜 관행이다. 주최국이자 의장국인 중국 정부는 이날 각국 정상들에게 빨간색과 파란색 두 가지 색상의 중국식 스카프를 선보였다.

중국인들이 빨간색을 좋아하는 것은 널리 알려진 사실이다. 이에 시진핑(習近平) 중국 국가주석은 빨간색 넥타이를 맨 위로 빨간색 스카프를 걸쳤다. 마크 카니 캐나다 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 또럼 베트남 국가주석, 로렌스 웡 싱가포르 총리, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리 등 다수 정상도 시 주석와 중국인에게 친근감을 표시하듯 빨간색 스카프를 택했다.

다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리 또한 빨간색 스카프를 선택했으나, 그의 ‘대만 유사시 자위대 파병’ 발언에 대한 분노의 표시로 중국 의전 당국이 기념 촬영 때 일부러 일본 정상 자리를 구석에 배치하는 바람에 빛이 바래고 말았다.

반면 이재명 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리 등은 파란색 스카프를 목 주위에 둘렀다. 트럼프 대통령의 경우 그가 속한 공화당의 상징이 빨간색인 만큼 평소 평소 빨간색 넥타이를 즐겨 매는데, 이날은 넥타이와 스카프 모두 파란색으로 통일시킨 점이 눈길을 끌었다.

지난 2025년 11월 경주 에이펙 정상회의에 참석한 각국 지도자들이 한국 전통 목도리를 두른 채 단체 기념 촬영을 하고 있다. 남정탁 기자

원래 1989년 환(環)태평양 국가들의 외교·경제 관련 장관들 모임으로 출발한 에이펙은 1993년 기존의 각료급 협의체에서 정상회의로 격상됐다. 그해 미국 시애틀에서 열린 제1회 정상회의 당시 빌 클린턴 대통령이 각국 정상들에게 미 공군을 상징하는 가죽 항공 점퍼를 선물한 것을 계기로 정상들의 기념 촬영 때 주최국을 상징하는 의상 또는 소품을 등장시키는 관행이 자리잡았다.

한국의 경우 2005년 부산 에이펙 회의 당시 정상들이 우리 전통 의상인 한복 두루마기를 입고 기념 촬영을 했다. 지난 2025년 경주 에이펙 회의 당시에는 한복에서 영감을 얻은 옥색 목도리(숄)가 정상들에게 제공돼 참가국 관계자들의 이목을 집중시켰다.

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