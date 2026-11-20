캐나다의 두 가족이 가족과 주택을 공동 구매하고 3년째 함께 생활하고 있는 사연이 알려져 화제다. 이들은 생면부지의 관계였지만 치솟는 집값 때문에 이같은 방식을 택한 것으로 전해졌다.

영국 BBC는 지난 17일(현지시간) 캐나다 밴쿠버에 사는 엘리자베스 윌콕스와 톰 윌콕스 부부가 애슐리 풀먼 부부와 함께 집을 구입해 생활하는 사례를 소개했다.

윌콕스 부부는 두 자녀가 뛰어놀 수 있는 정원이 있는 주택을 원했지만, 밴쿠버의 높은 집값 때문에 독자적으로 구입하기 어려웠다. 부부가 가진 약 100만캐나다달러(약 9억2800만원)의 예산으로는 발코니가 있는 작은 아파트 정도를 사는 것이 한계였다.

캐나다 밴쿠버의 주택들. 사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

이에 엘리자베스는 다른 가족과 주택을 공동 구매하는 방안을 생각했다. 지역 부동산 중개업체의 뉴스레터에 함께 집을 살 가족을 찾는 광고를 냈고, 2년 뒤 풀먼 부부와 인연을 맺었다.

두 가족은 2023년 185만캐나다달러(약 19억원)에 침실 6개를 갖춘 단독주택을 공동 구매했다. 초기 계약금 25만캐나다달러를 절반씩 부담했으며, 매달 3900캐나다달러에 이르는 주택담보대출 상환금도 나눠 내고 있다. 공과금과 주택 수리비 등 생활비 역시 똑같이 부담한다.

두 가족은 각각 독립적인 생활공간과 주방을 사용하면서 지하층 거실과 운동 공간, 냉동고 등을 공동으로 이용한다. 엘리자베스는 “이같은 방식으로 두 가족이 각각 수만 캐나다달러를 절약했다”고 밝혔다. 이들은 3년이 지난 현재까지도 갈등 없이 만족스러운 공동생활을 유지하고 있으며, 이사할 계획도 없다고 전했다.

이같은 현상은 캐나다의 높은 주거비와 관련이 있다. 토론토에서 낯선 사람과 주택을 공동 구매할 수 있도록 연결하는 플랫폼 ‘허스메이츠’를 운영하는 파리말 고사이는 최근 주택 가격 상승으로 관련 문의가 크게 늘었다고 설명했다.

BBC는 “캐나다에서 낯선 사람과 주택을 공동 구매하는 사례가 얼마나 되는지 공식 통계는 없지만, 높은 주거비에 대응하는 새로운 주택 마련 방식으로 관심을 얻고 있다”고 전했다.

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