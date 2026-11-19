사진=벨기에 관광청 제공

크리스마스가 다가오면 벨기에의 맥주 애호가들은 올해 나온 ‘크리스마스 맥주(Christmas Beer)’부터 찾는다. 같은 양조장의 크리스마스 맥주라도 해마다 맛과 향이 달라질 수 있어서다. 이 시기에만 나오는 맥주를 지난해 마신 것과 견줘 보는 일이 벨기에 사람들게는 연말을 기다리는 또 하나의 즐거움이다.

19일 벨기에 관광청에 따르면 벨기에에서는 크리스마스 시즌이 되면 여러 양조장이 이때만 내놓는 크리스마스 맥주를 선보인다.

일부 양조장은 해마다 재료와 배합, 숙성 방식에 변화를 줘 같은 이름의 맥주라도 맛과 향이 달라진다. 또 양조장에 따라서는 병과 상표 디자인도 해마다 바꾼다.

◆ ‘크리스마스!’ 영어 광고로 시작됐다

벨기에 크리스마스 맥주의 출발점은 바다 건너 영국 쪽 맥주였다는 연구가 있다.

네덜란드 맥주 역사가 룰 뮐더르(Roel Mulder)가 벨기에 옛 신문 광고를 추적한 바에 따르면 1896년 12월 말 남부 도시 샤를루아의 카페 두 곳이 ‘크리스마스! 크리스마스!’라는 광고를 냈다.

두 카페는 모두 영국 맥주로 이름난 곳이었고, 광고 문구도 벨기에에서 쓰는 프랑스어나 네덜란드어가 아닌 영어였다. 이 맥주는 짧은 기간에만 팔렸다.

잔에 담긴 것은 스코틀랜드산 ‘스카치 에일’이었다. 1901년 같은 카페는 자신들의 ‘크리스마스’를 에든버러의 맥큐언 양조장이 만들었다고 알렸다.

이후 1903년 브뤼셀에서도 에든버러산 ‘크리스마스 맥주(더블 스카치 에일)’ 광고가 나왔다. 뮐더르는 북해 건너에서 들여온 진하고 묵직한 맥주에 크리스마스라는 이름을 붙여 판 것으로 봤다.

지금도 팔리는 오래된 크리스마스 맥주 가운데 하나도 이 흐름에서 나왔다.

영국계 벨기에 수입상 존 마틴이 1934년 상표로 등록한 ‘고든 엑스마스(Gordon X-mas)’다. 오랫동안 스코틀랜드에서 만들어 들여왔고, 이후 벨기에 팜(Palm) 양조장으로 생산이 넘어갔다.

사진=벨기에 관광청 제공

◆ 향을 모으는 둥근 잔

벨기에 맥주 문화는 2016년 유네스코 인류무형문화유산에 올랐다. 다양한 맥주를 빚는 양조 기술뿐 아니라 맥주를 즐기고 나누는 문화까지 가치를 인정받은 것이다. 이 문화를 잘 보여주는 것이 맥주마다 따로 있는 전용잔이다.

벨기에에서 맥주잔은 맥주를 담는 용기를 넘어 고유의 향과 풍미를 즐기기 위한 도구로 여겨진다. 같은 맥주라도 어떤 잔에 따르느냐에 따라 향을 맡고 맛을 느끼는 경험이 달라질 수 있어서다.

이에 많은 양조장이 맥주의 특성에 맞춘 전용잔을 내놓고, 맥주와 잔을 한 세트로 구성하기도 한다.

크리스마스 에일은 대체로 도수가 높고 몰트의 풍미가 깊으며, 과일이나 향신료를 떠올리게 하는 복합적인 향을 낸다. 이런 맥주에는 둥근 잔이 많이 쓰인다. 향을 잔 안에 모아 줘 마시기 전부터 향과 거품을 천천히 즐길 수 있다.

일부 양조장은 크리스마스 시즌에 맞춰 겨울 분위기를 담은 한정 디자인 잔이나 선물용 패키지를 내놓기도 한다. 맥주를 마시는 즐거움에 잔을 모으는 재미가 더해지는 셈이다.

사진=벨기에 관광청 제공

◆ “너무 차가우면 향을 놓친다”

마시는 온도도 국내 습관과 다르다. 맥주를 아주 차갑게 마시는 데 익숙한 국내와 달리 벨기에 크리스마스 맥주는 덜 차갑게 마실 때 제 향이 살아난다.

건배에도 예절이 있다. 벨기에에서는 잔을 부딪칠 때 상대와 눈을 맞추는 것이 예의로 여겨진다. 유럽 일부 지역에는 건배할 때 눈을 맞추지 않으면 7년간 불운이 따른다는 우스갯소리 같은 미신도 전해진다.

김만제 한국맥주교육원 원장은 “향과 풍미가 풍부한 벨기에 크리스마스 맥주는 지나치게 차갑게 마시면 특유의 향을 충분히 느끼기 어려울 수 있으며, 일부 제품은 10∼12℃ 안팎에서 마실 때 복합적인 풍미를 더욱 잘 즐길 수 있다”고 설명했다.

김 원장은 “일반적인 라거 맥주처럼 빠르게 마시기보다 와인처럼 향을 맡고 맛을 음미하며 천천히 즐기는 것도 벨기에 크리스마스 맥주의 매력”이라고 덧붙였다.

사진=벨기에 관광청 제공

◆ 올해 축제엔 약 200종

벨기에 북부 안트베르펜주의 작은 마을 에센(Essen)에서는 1994년부터 해마다 크리스마스 맥주 축제가 열린다. 여러 양조장의 크리스마스 맥주를 한자리에서 비교해 볼 수 있는 행사다.

축제를 여는 곳은 지역 맥주 애호가 모임 ‘오베르(O.B.E.R.)’다. 모임은 1993년 벨기에 맥주 문화를 지키자는 취지로 만들어졌다고 소개한다.

400곳이 넘는 양조장이 만드는 다양한 맥주 대신 잘 알려진 브랜드만 마시는 흐름이 작은 양조장을 위협한다는 걱정에서다.

올해 축제는 12월 12~13일 이틀 동안 열린다. 주최 측은 생맥주 20종을 포함해 약 200종의 맥주를 맛볼 수 있다고 밝혔다. 해마다 2100명가량이 이 축제를 찾는다.

한편 크리스마스 맥주를 고를 때는 도수나 브랜드보다 제품의 특징을 먼저 살피는 편이 좋다. 일반 맥주보다 알코올 도수가 높은 제품이 많고, 맥주에 따라 계피와 정향, 오렌지 껍질, 캐러멜, 꿀처럼 크리스마스 분위기에 어울리는 재료를 넣기도 해 맛과 향의 폭이 넓기 때문이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지