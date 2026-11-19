금요일인 20일은 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지고 바람도 강하게 불어 춥겠다.

사진 = 뉴시스

19일 기상청에 따르면 20일은 전국이 중국 북부에서 남하하는 찬 대륙고기압의 영향을 받겠다. 하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 경남 서부 내륙, 제주도는 대체로 흐리겠다.

아침 최저기온은 영하 6도~3도, 낮 최고기온은 1~9도로 평년보다 낮겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 △서울 영하 3도 △인천 영하 3도 △춘천 영하 5도 △강릉 영하 2도 △대전 영하 2도 △전주 영하 2도 △광주 1도 △대구 0도 △부산 3도 △제주 8도 등으로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 3도 △인천 2도 △춘천 3도 △강릉 4도 △대전 4도 △전주 5도 △광주 6도 △대구 5도 △부산 8도 △제주 11도 등이다.

충청권과 전라권, 제주도에는 비 또는 눈이 내리겠다. 예상 강수량은 대전·세종·충남 5~10㎜, 충북 중·남부 5㎜ 미만, 전북 5~10㎜, 광주·전남 5㎜ 안팎, 제주도 5~20㎜다.

예상 적설량은 전북 남부 내륙과 북동부 3~8㎝, 충북 중·남부 1~5㎝, 충남 1~5㎝, 제주도 산지 3~10㎝다. 경기 남부 서해안과 서해5도에도 1㎝ 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있겠다.

밤사이 내린 눈이 얼면서 이면도로와 골목길, 경사진 도로, 그늘진 곳을 중심으로 빙판길이 나타나는 곳이 많겠다. 강한 눈이 내리는 지역은 가시거리가 짧아지고 교통 불편이 발생할 수 있어 보행자와 운전자의 주의가 필요하다.

서울·경기 북동부와 강원 영동, 경북 북동부 등은 대기가 점차 건조해지겠다. 산불 등 화재 예방에도 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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