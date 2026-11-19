롯데리아 호남협의회가 전남광주 지역 취약계층을 위해 1365만원 상당의 식품 쿠폰을 기부했다.

전남광주통합특별시는 지난 18일 무안청사에서 롯데리아 호남협의회가 쿠폰 1820매를 전남사회복지협의회에 전달했다고 19일 밝혔다.

롯데리아 호남협의회 식품기부 전달식. 전남광주시 제공

이날 전달식에는 윤난실 전남광주통합특별시 시민주권부시장과 전남사회복지협의회, 롯데리아 관계자 등 10여 명이 참석했다.

기탁된 쿠폰은 시·군 푸드뱅크를 통해 지역 요양원 어르신과 지역아동센터 아동 등 취약계층에 전달될 예정이다.

롯데리아 호남협의회는 롯데리아 가맹점주들이 지역 상생과 나눔을 위해 구성한 협의체로, 전남광주와 전북 지역에서 기부 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

윤난실 전남광주시 시민주권부시장은 “이번 기부가 어르신과 아동에게 따뜻한 마음을 전하고 지역사회 나눔문화 확산의 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 민간 기업, 유관기관과 긴밀히 협력해 복지 사각지대를 살피고 취약계층을 위한 사회공헌 활동에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

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