서울시중부여성발전센터(중부여성새로일하기센터)는 2026년 집단상담 프로그램을 총 16기 운영하고 205명이 수료한 가운데, 11월 올해 일정을 마무리했다. 센터에 따르면 상반기 수료자의 현재 취업률은 60% 이상으로 집계됐다.

집단상담 프로그램은 경력단절여성과 전직희망여성이 자신의 흥미와 강점을 이해하고, 적합한 직업을 탐색해 구체적인 취업 방향을 설정하도록 돕는 과정이다. 올해는 직업선호도검사와 직업가치관검사, 직업가치카드 등을 활용한 자기이해 활동과 함께 AI를 접목한 직업탐색 및 취업 준비 교육을 진행했다.

특히 AI 프롬프트를 활용해 희망 직업의 주요 업무와 필요한 자격, 준비사항, 요구되는 역량 등을 탐색하고 자신에게 적합한 직업을 구체화했다. 자기소개서 작성을 위한 경험분석에도 AI를 활용했다. 참여자들은 일상과 직장생활에서 경험한 일들을 떠올리고, 당시의 상황과 행동, 문제해결 과정을 정리하며 자기소개서 작성에 활용할 경험을 정리했다. 교육 종료 후에도 활용할 수 있도록 프롬프트와 구체적인 활용 방법을 공유해 취업 준비에 활용하도록 했다.

2026년 16기 참여자들이 AI를 활용하여 자기소개서를 작성하고 있는 모습. (서울시중부여성발전센터 제공)

참여자들은 프로그램을 통해 자신을 이해하고 진로를 탐색하는 과정에 대한 만족도 조사에서 관련 의견을 남겼다. 만족도 조사에는 “나 자신을 세분화해서 파악할 수 있어서 좋았습니다.”, “나와 다른 직군의 사람들도 비슷한 고민을 하고 있구나를 알게 되어 위안을 느낌”, “직업을 알아가는 데 좋은 프로그램” 등의 의견이 담겼다.

센터는 수료 이후에도 개별 취업상담과 맞춤형 채용정보 제공, 취업알선 등 취업지원서비스를 제공하고 있다. 지난 11월 11일에는 수료생 간담회와 노션(Notion) 활용 특강을 진행해 취업 경험과 구직 노하우를 공유하고 디지털 활용 역량을 다루는 시간을 마련했다. 센터는 간담회와 특강 이후 만족도 조사도 진행했다.

2026년 집단상담 프로그램 수료생 간담회 및 취업 성공 사례 발표 현장. (서울시중부여성발전센터 제공)

중부여성새로일하기센터는 2027년 2월 집단상담 프로그램 운영을 재개할 예정이다. AI를 활용한 직업정보 탐색과 경험분석에 더해 이력서·자기소개서 작성 실습과 면접코칭을 강화하고, 수료 이후에도 개별 취업상담과 맞춤형 취업지원을 이어갈 계획이다.

센터 관계자는 “집단상담은 자신의 경험과 강점을 돌아보고 앞으로 어떤 일을 할 수 있을지 함께 찾아가는 시간”이라며 “취업 의지를 가진 여성들이 자신의 가능성을 발견하고 실제 취업으로 이어갈 수 있도록 교육부터 사후관리까지 지원하겠다”고 밝혔다.

2027년 집단상담 프로그램 참여 및 신청에 관한 자세한 사항은 서울시중부여성발전센터 홈페이지와 중부여성새로일하기센터를 통해 확인할 수 있다.

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