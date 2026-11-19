인천 미추홀구의회가 지난 7월 제10대 출범 이후 처음으로 행정사무감사를 실시한다. 집행부가 추진한 주요 사업과 행정운영 실태를 종합적으로 점검에 나선다. 미추홀구의회는 19일 제300회 정례회 제1차 본회의를 열어 30일간의 의사일정에 돌입했다고 밝혔다.

의회는 행감에서 그간의 추진 성과와 문제점을 면밀히 살펴보고, 개선이 필요한 때 합리적인 정책 대안을 제시할 계획이다. 구민들의 생활과 밀접한 현안 중심으로 감시·견제 기능을 충실히 수행한다.

정례회에서는 전년도 대비 약 8.6% 증가한 1조2526억원 규모의 2027년도 예산안에 대한 심사도 진행된다. 한정된 재원이 꼭 필요한 사업에 효율적으로 배분됐는지 살펴본다. 동시에 필요성·적정성, 재정 운용의 건전성을 종합적으로 검토할 예정이다.

김진구 의장은 개회사에서 “잘못된 경우 분명하게 짚되, 잘된 부분은 격려하며 더 나은 대안을 찾는 균형 잡힌 감사가 되길 바란다”며 “내년도 예산은 지속 가능하고 미래지향적으로 재원이 쓰일 수 있도록 배분해달라”고 말했다.

다음달 18일까지 이어지는 이번 정례회는 행감 및 현장방문, 2027년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 심사, 조례안 및 기타 안건 처리 등이 이뤄진다. 올 한 해 구정 운영 전반은 점검하고, 내년도 업무 방향을 꼼꼼히 들여다본다.

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