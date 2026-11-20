알티움 한명환 한국 총괄 매니저. (사진=알티움 제공)

글로벌 전자 설계 소프트웨어 기업 알티움(Altium)이 전자 제품의 설계부터 제작과 출시까지 개발 과정을 연결하는 플랫폼 중심의 기술 전략을 국내 엔지니어들에게 소개했다.

알티움은 지난 18일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 ‘Altium Roadshow 2026 Seoul’을 개최하고 설계 솔루션 ‘Altium 27’을 국내 최초로 공개했다. 행사에는 회로와 PCB 설계, 기구 등 하드웨어 개발 분야의 엔지니어 및 실무자들이 참여했다.

이번 로드쇼에서는 설계 도구의 기능을 넘어 개발 업무 전반을 통합하는 플랫폼 기술이 소개됐다. 알티움은 회로, 기구, 공급망 정보를 연결하는 Altium Agile을 통해 설계 관련 협업을 하나의 플랫폼에서 진행하는 방식을 제시했다.

Altium Agile은 기존에 파일과 이메일을 주고받으며 처리하던 업무를 통합된 환경에서 수행할 수 있도록 지원한다. 알티움은 실제 설계 업무에 활용 가능한 AI 기능도 함께 공개했다.

설계 솔루션 Altium 27 역시 주요 프로그램으로 소개됐다. Altium 27은 개별 보드를 넘어 시스템 전체를 고려한 설계 환경과 강화된 AI 기능을 담고 있으며, 현장에서는 관련 데모 영상이 상영됐다.

플랫폼 관련 발표에서는 설계 단계의 정보를 이후 개발 과정과 연결하는 협업 방식이 소개됐다.

행사 시작과 함께 상영된 알티움 본사 경영진의 키노트 영상에서는 한국 엔지니어들의 기술적 역량과 한국 시장의 중요성이 언급됐다. 경영진은 드론, 국방, 로보틱스 분야에서 한국 엔지니어들이 중요한 역할을 하고 있다고 평가하며 지원과 투자 확대 의지를 밝혔다.

파트너사 세션에서는 알티움 솔루션과 연계된 개발 기술이 다뤄졌다. 다쏘시스템코리아는 PLM 기반의 Altium Designer CAD 데이터 관리, 통합 BOM 및 설계 변경 협업 전략을 소개했다.

럭스로보는 Altium에서 동작하는 AI 기반 PCB 설계 자동화 플랫폼 MODI Factory를 발표했으며, 르네사스는 IPS Simulation Coil을 Altium 환경에서 활용하는 방안을 공유했다.

행사 후반에는 전문가와 참석자가 소통하는 ‘Altium Open Talk’가 열렸다. 사전에 제출된 질문을 중심으로 답변이 진행됐으며, 파트너사 전시 부스와 포토부스, 퀴즈 및 럭키 드로우 등도 함께 마련됐다.

알티움 한명환 한국 총괄 매니저는 한국이 세계적인 반도체, 자동차, 가전 기업들이 모인 중요한 시장이라고 설명했다. 또한 이번 로드쇼를 통해 Altium 27을 국내 최초로 선보이고 개발 전 과정을 연결하는 환경을 공유하게 됐다는 점에서 의미가 있다고 밝혔다.

이어 파트너사와의 협력을 확대해 국내 고객의 제품 개발을 지원하겠다고 말했다.

한편 알티움은 Altium Agile, Altium Develop, Altium Discover, Renesas 365 등 플랫폼 기반 솔루션을 제공하는 글로벌 전자 제품 개발 플랫폼 기업이다.

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