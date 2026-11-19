일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 지난 9월29일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C에 위치한 앤드루 W. 멜론 오디토리움에서 열린 ‘아메리카닷거브(America.gov)’ 출시 행사에 참석하고 있다. 워싱턴=로이터연합뉴스

일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 미국 대통령과 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게)에서 거리를 두는 모습을 보였다.

18일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 머스크는 이날 화상으로 참석한 NYT 주최 딜북 서밋에서 “나는 마가가 아니다”라고 말했다.

머스크는 “양당 모두 장단점이 있다”며 “만약 마가가 공화당의 정책에 맹목적으로 따르는 것을 의미한다면 나는 결코 그런 입장이 아니다”고 선을 그었다.

이는 지난해 10월 미국 뉴욕에서 열린 트럼프 대통령 지지 집회에서 “나는 단순한 마가가 아닌 어두운 고딕 마가”라며 자신을 열렬한 마가라고 표현한 것과는 사뭇 다른 태도다.

이를 두고 머스크가 트럼프 대통령, 마가 진영과 거리를 두기 시작했다는 분석도 제기된다.

특히 중간선거에 투입한 막대한 정치자금을 두고 아쉬움을 나타냈다. 머스크는 “그렇게 많은 돈을 썼는데 별다른 성과를 보지 못해 정말 어리석게 느껴진다”며 “시간을 되돌릴 수 있다면 돈을 덜 썼을 것”이라고 인정했다. 또한 그는 정치에 돈을 쓰는 것이 실효성이 있는지 의문을 제기하기도 했다.

NYT는 머스크가 지난 3일 치러진 미국 중간선거에서 공화당과 텍사스 주지사 후보 등을 지원하는 데 약 4억7000만달러(약 6300억원)를 지출했으며 이는 선거 후보로 나서지 않은 개인이 쓴 선거 자금으로는 최고액이라고 보도했다.

그러나 이번 중간선거에서 공화당은 머스크의 막대한 지원에도 그가 적극 후원한 텍사스 주지사 선거를 비롯해 잇따라 패배했다.

머스크는 텍사스 주지사로 당선된 민주당 지나 이노호사 당선인에 대해 “상당히 온건한 인물”이라며 텍사스는 괜찮을 것이라고 평가했다.

이노호사 당선인은 주 의회가 관련 보호 입법을 마칠 때까지 신규 데이터센터 승인을 유예하겠다고 공약한 바 있다.

한편 머스크는 젠슨 황 엔비디아 전 CEO를 옹호했다. 머스크는 황 전 CEO를 “내 친구”라고 칭하며 그의 CEO 복귀를 지지한다는 입장을 재차 밝혔다. 이어 “그가 미국에 불충하다고 생각하지 않는다”며 두둔했다.

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