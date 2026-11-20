인간형(휴머노이드) 로봇이 2080년대에는 100억대를 넘어 세계 인구보다 많아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 다만 로봇이 스스로 다른 로봇을 생산할 수 있는 기술과 이를 뒷받침할 전력·부품 공급이 확보된다는 전제 하에서다.

13일(현지시간) 교도통신과 말레이시아 국영 통신사 베르나마 등에 따르면 이탈리아 밀라노대, 영국 엑서터대, 미국 록펠러대 공동 연구진은 최근 휴머노이드 로봇과 인류의 인구 변화를 비교한 분석 결과를 발표했다.

연구진은 로봇의 생산과 폐기, 수명, 생산 능력 등을 변수로 설정하고 4000개 이상의 시나리오를 분석했다. 유엔은 세계 인구가 2080년대 중반 약 103억명으로 정점을 찍은 뒤 감소할 것으로 전망하고 있다. 연구진은 특정 조건에서 휴머노이드 로봇이 2083년께 인류 인구를 넘어설 수 있다고 추산했다.

영화 ‘터미네이터: 미래전쟁의 시작’의 한 장면. IMDb

연구진은 현재 약 1만대 수준인 휴머노이드 로봇이 2050년에는 10억대에 이를 수 있다는 시장 전망을 출발점으로 삼았다. 이후 로봇이 공장 등에서 작업하는 수준을 넘어 다른 로봇의 생산 과정에도 실질적으로 참여하면 증가 속도가 더욱 빨라질 수 있다고 분석했다.

핵심 변수는 로봇의 자기 증식에 해당하는 생산 능력이다. 로봇이 부품 조립과 제조 공정에 투입돼 추가 로봇을 생산하고, 폐기되는 로봇을 대체할 만큼 생산량을 확보하면 전체 로봇 수가 빠르게 늘어날 수 있다는 설명이다. 이를 위해서는 충분한 전력과 반도체 등 부품 공급도 뒷받침돼야 한다.

반면 로봇이 기존 제조시설에서 생산되는 현재의 방식만 유지한다면 증가세는 제한적일 것으로 예상했다. 이 경우 휴머노이드 로봇은 2100년에도 약 40억대에 그쳐 같은 시기 예상되는 세계 인구 약 102억명을 밑돌 것으로 추산됐다.

연구진은 “로봇이 인간보다 많아지는 현상이 곧 인간에 대한 지배력을 의미하지는 않는다”고 강조했다. 로봇의 수적 우위와 경제적·사회적 영향력은 별개의 문제라는 것이다. 또한 “로봇이 스스로 생산 능력을 유지하고 확대하는 단계에 도달하는 시점을 파악하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

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