법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨에 대한 실종 신고가 접수된 19일 서울 송파구 성내천 인근에서 경찰이 수색작업을 하고 있다. 뉴시스

대학수학능력시험(수능) 국어 문제풀이 공개 검증을 예고한 뒤 연락이 두절된 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32)씨가 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다.

19일 경찰에 따르면 이씨는 이날 오후 1시12분쯤 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다.

현장에는 경찰과 소방대원들이 출동해 건물 주변에 통제선을 설치하고 구조 활동을 벌였다.

앞서 이날 오전 8시44분쯤 이씨의 신변 안전이 우려된다는 신고가 소방당국에 접수됐다.

경찰은 이씨가 광진구의 한 모텔을 나선 뒤 송파구 서울아산병원 인근을 거쳐 강동구로 이동한 정황을 파악하고 수색을 벌여왔다.

이씨는 앞서 LEET와 대학수학능력시험(수능) 등에서 AI를 이용해 부정행위를 했다는 의혹이 제기되자 이날 오전 서울 대치동의 한 학원에서 수능 국어 문제를 실시간으로 푸는 모습을 유튜브로 공개해 의혹을 해소하겠다고 밝혔다.

그러나 이씨는 당초 공개 검증이 예정됐던 오전 8시까지 검증 장소에 나타나지 않았다.

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