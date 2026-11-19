현대건설이 협력사의 차세대 경영자를 대상으로 리더십 육성 프로그램을 운영하며 동반성장 지원에 나섰다.

현대건설은 19일 우수 협력사 21곳이 참여하는 ‘HPNL 2026(Hyundai E&C Partner’s Next-generation Leaders 2026)’을 진행하고 있다고 밝혔다.

이한우 현대건설 대표이사가 지난 18일 서울 계동 본사에서 리더십 육성 프로그램 참가자를 대상으로 특강을 하고 있다. 현대건설 제공

HPNL 2026은 협력사의 미래 경영환경 대응 역량을 높이기 위해 올해 처음 도입됐다. 내년 1월까지 총 12차례에 걸쳐 경영자 교육과 현장 방문, 산업박람회 견학, 특별강연 등을 진행한다. 교육 과정에는 로봇과 인공지능(AI), 리더십 등 분야별 전문가 강의가 포함됐다. 참가자들이 직접 실행 과제를 발굴하고 성과를 공유하는 실습형 교육도 병행한다. 지난달에는 해외 산업박람회와 현지 기업을 방문해 건설산업의 변화와 대응 방안을 살펴봤다.

지난 18일에는 서울 종로구 현대건설 계동 본사에서 이한우 대표이사가 ‘신사업과 성장 전략’을 주제로 특강을 진행했다. 이 대표는 인구·에너지·기술 분야의 변화에 주목하며 건설업계의 선제적인 대응을 주문했다. 특히 AI 산업 성장에 따른 에너지 인프라 수요 확대를 언급하며 협력사에도 관련 사업 역량과 글로벌 경쟁력 강화를 당부했다.

현대건설 관계자는 “협력사의 변화와 발전은 건설산업의 지속 가능한 성장을 이끄는 핵심 요소”라며 “앞으로도 다양한 상생협력 프로그램을 확대해 동반성장 기반을 강화하겠다”고 말했다.

현대건설은 공정거래위원회의 공정거래협약 이행평가에서 8년 연속, 국토교통부의 건설업자 간 상호협력평가에서 3년 연속 최우수 등급을 받았다.

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