2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오전 충북 도내 곳곳에서 경찰의 긴급 수송과 전달 작전이 펼쳐졌다.

충북경찰청에 따르면 이날 오전 7시27분쯤 음성군 동성고등학교 시험장에 도착한 한 수험생은 신분증을 집에 두고 온 사실을 뒤늦게 확인하고 112에 도움을 요청했다. 신고를 접수한 진천경찰서 덕산지구대 순찰차는 진천군 덕산읍의 한 교회 앞에서 부모로부터 신분증을 건네받아 시험장에 이미 입실해 있던 수험생에게 전달했다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 경찰차를 타고 온 수험생이 고사장으로 달려가고 있다. 연합뉴스

신분증을 챙기러 귀가했다가 입실 마감 시간에 쫓긴 수험생들도 경찰의 도움으로 위기를 넘겼다. 오전 7시28분쯤 청주시 율량동의 한 아파트 앞에서는 신분증을 가지러 집에 다녀오느라 시간이 지체된 수험생이 112에 신고했다. 청주청원경찰서 서오창지구대 순찰차는 수험생을 태워 약 6㎞ 떨어진 시험장인 중앙여고 정문 앞까지 오전 7시55분쯤 수송을 마쳤다.

4분 뒤인 오전 7시32분쯤에도 같은 지구대에 비슷한 신고가 접수됐다. 경찰은 신분증을 챙겨 나오느라 지각 위기에 놓인 수험생을 청원고 앞에서 시험장인 흥덕고까지 약 11㎞ 구간을 긴급 주행해 오전 7시54분쯤 내려줬다.

충북경찰은 이 밖에도 고사장을 잘못 찾아간 수험생 등 이날 오전 도내에서 총 9건(수험생 수송 8건, 신분증 전달 1건)의 편의를 제공했다. 청주 상당경찰서 용암지구대 순찰차 2대는 오전 7시33분쯤 금천고로 잘못 도착한 수험생 3명을 실제 고사장인 상당고까지 3㎞가량 수송했다. 사창지구대도 교통체증으로 발이 묶인 수험생을 충북대 정문에서 서원고까지 2㎞가량 긴급 이송했다.

한편 충북경찰청은 이날 새벽 비·눈 예보에 대비해 도로관리청과 협조해 제설자재를 사전 살포했다. 또 교통·지역경찰과 모범운전자 등 인력 402명과 순찰차·싸이카 등 장비 86대를 도내 시험장 주변에 배치해 특별 교통관리를 벌였다.

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