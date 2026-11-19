인천시 산하 인천교통공사 내부의 친인척 채용 논란이 도마위에 올랐다. 시의 직접적인 감사와 위법 확인 시 수사의뢰 및 선발 취소를 검토해야 지적이 나온다.

19일 시의회 환경교통위원회 소속 이순학 의원이 최근 공사로부터 제출받은 ‘2026년도 행정사무감사’ 자료를 보면 2025∼2026년 일반직·공무직 신규채용 약 470명 가운데 임직원 친인척이 23명에 달했다. 20명 중 1명꼴이다. 올해 일반직 공채 합격자 88명 중 7명(8.0%)이 임직원 친인척으로 전년(4.2%)의 2배다.

이순학 인천시의회 의원

특히 경영지원처장은 딸이 응시한 공채의 결재부터 시험 감독, 검증 결재까지 도맡았다는 것이 이 의원의 설명이다. 딸의 필기시험 전날엔 문제지 인쇄 점검 결과를, 면접 엿새 전엔 면접위원 선정 계획을 결재했다. 시험 당일엔 딸이 시험을 치른 모 고사장의 총괄감독책임자였다.

그런데도 공사는 의회에 낸 감독관 배치표에서 총괄감독을 뺀 채 ‘친인척 임직원 감독관 지정 사항 없음’으로 보고했다고 이 의원은 꼬집었다. 이해충돌방지법상 가족이 응시하면 안 날부터 14일 내 신고하고 업무에서 빠져야 한다는 게 그의 판단이다.

공사 자료상 이 딸은 지난해 채용에선 필기에서 떨어졌다가, 해당 처장이 결재라인에 있던 올해 최종 합격했다. 이후 채용검증위원회는 외부위원 한 명 없이 내부 팀장 5명으로 꾸려졌으며, 이해충돌·회피 항목 점검 결과 ‘해당사항 없음’이라고 마무리됐다. 위원회 구성은 물론 결과 보고도 처장이 결재했다.

공사는 지난달 21일 이런 일련의 제보를 받고도 처장을 직무에서 배제하지 않았다고 한다. 이 의원은 “보고를 받고도 직무배제를 안 한 것은 방치가 아니라 비호”라며 “개인이 아니라 조직의 문제다. 감독·검증·감사도, 사장도 손 놓고 있었다”고 질타했다.

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