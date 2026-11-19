도널드 트럼프 미국 대통령의 적극적인 대화 손짓에도 김정은 북한 국무위원장이 나흘 연속 지방 현지지도에 집중하며 침묵을 이어가고 있다. 미국 국무부 또한 북한의 완전한 비핵화라는 기존 원칙을 재확인했다. 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 북·미 정상 간 만남이 성사될 수 있다는 관측이 나오지만, 실제 양측의 행보는 대화 재개와는 거리가 멀다는 평가가 나온다.

2019년 6월 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장이 판문점 군사분계선 북측 지역에서 만나 인사한 뒤 남측 지역으로 향하고 있다.

조선중앙통신은 19일 김 위원장이 전날 함경남도 함흥의 김정숙 해군대학을 방문해 현지지도했다고 보도했다. 김 위원장은 이 자리에서 "해상주권 수호의 중요성이 더욱 부각되고 있고 가장 간악한 적들과 항시적으로 대치하고 있는 현실은 현대전에 능란하게 대응할 수 있는 유능한 해군전투체계 전문가들과 지휘관들을 더 많이 양성할 것을 절박하게 요구하고 있다"고 강조했다. 통일부에 따르면 김 위원장이 해군대학을 방문한 것은 이번이 처음이다. 최근 구축함 건조와 해군 무기체계 개발 등을 통해 해군력 강화에 속도를 내는 북한이 전력 증강과 함께 이를 운용할 전문인력 양성에도 주력하는 것으로 풀이된다.

김 위원장은 해군대학 방문에 앞서 함경남도 리원군과 락원군의 지방발전정책 대상 건설장도 시찰했다. 지난 17일에는 리원군의 바닷가 양식사업소와 종업원 살림집 구역을 둘러봤고, 18일에는 락원군 병원과 종합봉사소, 지방공업공장, 낙원포 온실분장 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검했다. 앞서 15~16일에는 양강도 삼지연시 관광지구를 방문하는 등 나흘 간 국내 경제·군사 분야 현안을 챙긴 것이다.

트럼프 대통령의 아세안(ASEAN·동남아국가연합)·에이펙 정상회의 계기 아시아 순방 기간 김 위원장의 일정이 대내 현안에 집중됐다는 점은 주목할 만하다. 트럼프 대통령은 중국 방문을 계기로 김 위원장과의 만남 가능성을 공개적으로 언급했지만, 김 위원장이 이에 호응하는 움직임을 보이지 않았고 있다는 점에서다. 미국의 대북정책 전환이나 충분하고 신뢰할 만한 사전 조율이 없는 상황에서 트럼프 대통령의 회동 제안에 응할 실익이 크지 않다는 김 위원장 판단이 반영된 것으로 해석된다. 북한으로서는 섣불리 북미 대화에 나서기보다 해군력 증강 등 자체 국방력 강화에 주력하고, 러시아·중국과의 협력을 통해 외교·경제적 실익을 확대하는 데 무게를 둘 수 있다. 북중·북러 밀착으로 국제사회의 대북제재가 과거만큼 실효성을 발휘하지 못하는 상황도 북한이 북미회담을 서두를 유인을 낮추는 요인이다.

실제 북·중 경제협력은 확대되는 추세다. 올해 1~10월 북중 무역액은 25억2668만달러(약 3조3천억원)로 지난해 같은 기간보다 17.9% 증가했다. 유엔 안전보장이사회가 대북제재 결의를 잇달아 채택한 2017년 이후 같은 기간 누적 실적으로는 최대 규모다. 북·중 교역 회복과 북·러 협력 확대가 북한의 대외적 고립을 완화하면서 미국과의 협상에 매달릴 필요성을 줄이고 있다는 얘기다.

미국 역시 북한이 요구하는 비핵화 의제 배제에는 선을 긋고 있다. 미 국무부는 아세안 정상회의가 폐막한 18일(현지시간) 배포한 전날 회의 결과 관련 팩트시트(설명자료)에서 “미국은 북한의 완전한 비핵화와 북한 관련 유엔 안보리 결의의 완전한 이행에 계속 전념하고 있다”고 밝혔다. 이는 기존 미국의 대북정책 기조를 재확인한 것이지만 비핵화를 의제로 한 회담 자체를 거부하고 북한과 대화 재개를 위한 출발점부터 이견을 좁히지 못하는 모습이다. 트럼프 대통령 개인의 정상회담 의지와 미국 행정부 차원의 대북정책 기조 사이에도 간극이 드러나는 대목이기도 하다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한 입장에서는 의미 있는 대북 적대시정책의 변화나 충분하고 신뢰할 만한 사전 조율이 없는 현 상황에서 굳이 리스크가 적지 않은 트럼프를 만나는 것보다 러시아·중국과의 전통적 우방 체제를 공고히 하며 다방면의 실익을 확장해나가는 것이 현 단계에서 훨씬 안전하고 실속 있는 전략”이라고 설명했다.

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