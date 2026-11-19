북한이 과학기술 분야 질문에 답하는 인공지능(AI) 챗봇 ‘지혜의 샘’을 공개했다. 한국어와 영어로 질문할 수 있고 번역 기능도 갖췄지만, 채팅창 아래에는 사회·정치 관련 질문을 하지 말라는 경고가 붙었다.

지난 10월 19∼30일 평양 과학기술전당에서 열린 ‘전국정보화성과전람회-2026’ 행사장 모습. 조선중앙TV·연합뉴스

18일(현지시간) 미국의 북한 전문매체 38노스에 따르면 북한 교육방송 룡남산TV는 전날 ‘인공지능봉사체계 1.0 지혜의 샘’의 시연 장면을 방영했다. 김일성종합대 인공지능기술연구소와 평양의 소프트웨어 개발·스마트폰 판매업체 푸른하늘이 공동 개발한 이 챗봇은 지난달 19∼30일 평양 과학기술전당에서 열린 전국정보화성과전람회에 출품됐다.

방송에서는 챗봇이 자연에너지를 이용한 전력 생산 방법에 관한 질문에 답하는 모습이 공개됐다. 화면 왼쪽에는 새 대화를 시작하는 버튼과 이전 대화 목록이, 오른쪽에는 채팅창이 배치됐다. 38노스는 이런 화면 구성이 오픈AI의 생성형 인공지능 챗GPT와 유사하다고 설명했다.

채팅창 아래에는 “과학기술과 관련 있는 질문만 제기해야 한다”는 안내와 함께 “사회정치적인 내용의 질문, 비문화적인 질문을 제기하지 말라”는 문구가 적혔다. 악의적인 목적으로 사용해 문제가 생기면 이용자 본인이 책임진다는 경고도 담겼다.

시연 화면에는 챗봇이 입력 내용을 ‘분석 중’이라고 표시한 뒤 ‘사실적 지식 질문’으로 분류하는 장면도 나왔다. 38노스는 이 분류 기능을 이용해 특정 주제의 질문을 걸러낼 수 있다고 분석했다. 사회·정치 관련 질문을 입력했을 때 챗봇이 어떻게 반응하는지는 공개 영상에서 확인되지 않았다.

전시장에는 ‘우리식 생성형인공지능모형의 개발’이라는 문구가 내걸렸지만, 챗봇에 쓰인 AI 모델은 공개되지 않았다. 38노스는 북한이 화면을 자체 개발하고, 답변을 생성하는 데에는 구글의 ‘젬마(Gemma)’나 알리바바의 ‘큐원(Qwen)’처럼 학습을 마친 모델의 가중치를 공개해 외부에서도 가져다 쓸 수 있도록 한 모델을 활용했을 가능성이 크다고 봤다.

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