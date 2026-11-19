경찰이 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32)씨의 2026학년도 대학수학능력시험 시험지 확보에 나섰다. 리트뿐 아니라 수능 부정행위 의혹까지 들여다보겠다는 것이다.

법학적성시험 만점자 이진우씨. 이진우 인스타그램

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 19일 “2026학년도 수능시험지에 대해서는 서울시교육청을 상대로 증거보전 요청 해놓은 상태”라며 “이에 대해 신속히 확보할 예정”이라고 밝혔다.

경찰은 서울경찰청과 관악경찰서에 접수된 이씨에 대한 사기·업무방해 등 혐의 고발 사건을 금융수사3계로 넘겨받아 수사에 착수했다.

앞서 법무법인 민의 방민우 변호사와 법률사무소 이유의 박은선 변호사는 18일 이씨를 고발했다. 올해 리트뿐 아니라 이씨가 지난해 치른 2026학년도 수능 이력도 수사해야 한다는 취지다.

이씨는 2026학년도 수능에서 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 진학했다고 밝혀왔다. 그는 과거 수능에서 국어 7등급 등 낮은 성적을 받았다가 이후 성적을 끌어올렸다고 주장했다.

이씨는 19일 수능 국어 문제를 풀어 실력을 입증하겠다며 예고한 공개 검증에 나타나지 않았다. 경찰에는 실종신고가 접수됐다.

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