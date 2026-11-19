2026학년도 대학수학능력시험이 시작되자마자 스마트폰을 소지한 부정행위자 22명이 적발됐다.

교육부는 이날 긴급 브리핑을 갖고 시험 시작 전 재난문자 발송으로 부정행위자 22명을 적발했다고 밝혔다. 정부는 앞서 17일 AI 기기 활용 부정행위 적발 대책으로 1교시 시험 시작 전인 오전 8시30분 긴급 재난문자를 발송하겠다고 발표했다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 서울 영등포고등학교에서 감독관이 시험 시작에 앞서 스마트 폰 등 수험생들의 물품을 수거하고 있다. 뉴시스

최은옥 차관은 “위급재난문자 발송으로 현재까지 전국 9개 시도에서 22개 스마트폰을 적발했다”며 “해당 학생들을 1교시 종료 이후 시험본부로 인계해 초소형카메라 등 첨단기기 소지 여부를 면밀히 확인하고, 첨단기기 활용 부정행위인 경우 위계에 의한 공무집행 방해로 고발 등 엄정조치 하겠다”고 설명했다. 다만 스마트폰 이외의 첨단기기 사용 사례는 확인되지 않았다.

재난문자 발송은 이날 시험 중에도 불시에 발송될 예정이다.

이번 수능은 전국 85개 시험지구 1312개 시험장 치러졌다. 한국교육과정평가원에 따르면 올해 지원자는 55만1864명으로, 전년보다 2310명 감소했다. 이중 N수생(졸업생·검정고시생)은 19만6473명으로 작년(18만2277명)보다 1만4000명가량 증가하며 23년 만에 최대 규모를 기록했다.

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