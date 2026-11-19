제주도자치경찰단 오광조 교통정보센터장이 교통안전 증진과 교통문화 발전에 기여한 공로로 국무총리 표창을 수상했다.
19일 제주도자치경찰단에 따르면 오 센터장은 전날 서울 한국프레스센터에서 열린 국토교통부 주최, 한국교통안전공단 주관의 ‘제19회 교통문화발전대회’에서 표창을 받았다.
오 센터장은 인공지능(AI)과 대규모 데이터(빅데이터)를 활용해 교통관리 방식을 개선하고, 교통신호체계 정비와 노후 교통안전시설 개선 등을 추진해 왔다.
특히 청소년 통학로의 보행환경을 개선하는 등 교통약자의 안전을 확보하고, 현장 경험 중심의 교통관리를 데이터에 기반한 체계적인 관리 방식으로 발전시키는 데 기여했다.
오 센터장은 “이번 표창은 지역 주민과 관계자들이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 인공지능과 데이터를 활용한 교통관리와 현장 중심의 교통안전 개선을 통해 도민이 안심하고 이동할 수 있는 교통환경을 조성하겠다”고 말했다.
한편, 교통문화발전대회는 도로·철도·항공 등 교통 전 분야에서 교통사고 예방과 교통문화 발전에 기여한 유공자를 포상하는 행사로, 올해는 정부포상 대상자 16명 등이 선정됐다.
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