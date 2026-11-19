제주도자치경찰단 오광조 교통정보센터장이 교통안전 증진과 교통문화 발전에 기여한 공로로 국무총리 표창을 수상했다.

제주도자치경찰단 오광조 교통정보센터장이 지난 18일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제19회 교통문화발전대회’에서 국무총리 표창을 받고 있다. 제주도자치경찰단 제공

19일 제주도자치경찰단에 따르면 오 센터장은 전날 서울 한국프레스센터에서 열린 국토교통부 주최, 한국교통안전공단 주관의 ‘제19회 교통문화발전대회’에서 표창을 받았다.

오 센터장은 인공지능(AI)과 대규모 데이터(빅데이터)를 활용해 교통관리 방식을 개선하고, 교통신호체계 정비와 노후 교통안전시설 개선 등을 추진해 왔다.

특히 청소년 통학로의 보행환경을 개선하는 등 교통약자의 안전을 확보하고, 현장 경험 중심의 교통관리를 데이터에 기반한 체계적인 관리 방식으로 발전시키는 데 기여했다.

오 센터장은 “이번 표창은 지역 주민과 관계자들이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 인공지능과 데이터를 활용한 교통관리와 현장 중심의 교통안전 개선을 통해 도민이 안심하고 이동할 수 있는 교통환경을 조성하겠다”고 말했다.

한편, 교통문화발전대회는 도로·철도·항공 등 교통 전 분야에서 교통사고 예방과 교통문화 발전에 기여한 유공자를 포상하는 행사로, 올해는 정부포상 대상자 16명 등이 선정됐다.

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