글로벌 공급망 재편과 통상환경 변화에 대응하기 위해 중견기업의 인공지능(AI) 활용 전략과 제조 경쟁력 강화 방안을 모색하는 자리가 지난 18일 마련됐다.

한국산업기술진흥원(KIAT)은 이날 서울 소공동 웨스틴 조선 서울에서 산업통상부 주최로 ‘2026 중견기업 혁신 컨퍼런스’를 개최했다고 19일 밝혔다.

중견기업 주간을 맞아 열린 이번 행사는 ‘공급망 재편과 통상 리스크, AI로 산업의 파고를 넘다’를 주제로 진행됐다. 급변하는 글로벌 통상환경 속에서 인공지능 전환(AX)을 통해 중견기업의 공급망 대응력과 제조 경쟁력을 높이기 위한 취지다.

기조강연에 나선 최재붕 성균관대 교수는 ‘2027 AI 사피엔스 시대 중견기업 생존 전략’을 주제로 AI 확산에 따른 산업 경쟁 구도의 변화와 중견기업의 대응 과제를 제시했다. 이어 이상욱 한양대 교수를 좌장으로 최 교수와 박양수 대한상공회의소 지속성장 이니셔티브(SGI) 원장, 배순민 삼성SDS 상무, 임수진 BGF리테일 상무 등이 참여한 패널토론에서는 중견기업의 AI 활용 전략과 성장 방안을 논의했다.

주제별 강연에서는 강문성 고려대 교수가 통상정책 변화가 기업의 가격 및 투자 결정에 미치는 영향을 분석했다. 이지선 신성이엔지 대표는 스마트팩토리의 AI 적용 사례를, 임수진 BGF리테일 상무는 AI를 활용한 업무혁신과 신규 사업 기회 발굴 사례를 각각 소개했다.

전윤종 KIAT 원장은 “공급망과 통상 여건이 빠르게 바뀌는 가운데 중견기업이 AI를 생산과 경영에 어떻게 접목하느냐가 앞으로의 경쟁력을 좌우할 것”이라며 “이번 컨퍼런스가 중견기업이 각자의 현장에 맞는 혁신 과제를 찾고 세계시장에서 새로운 기회를 모색하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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