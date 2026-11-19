드론·무인차량과 유인체계를 연계하는 유무인복합체계 검증 거점이 경북 구미에 들어섰다.

구미시는 19일 구미 1산단에서 ‘경북·구미 첨단방위산업진흥센터’ 개소식을 열었다.

사진=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

경북·구미 첨단방위산업진흥센터는 지역 방산기업의 기술개발과 제품 신뢰성 검증을 지원하는 첨단 시험·평가시설이다. 총사업비 260억원을 투입해 연면적 3960㎡에 지상 2층, 2개 동 규모로 건립했다.

센터에는 전자기적합성 실험실과 환경신뢰성 실험실, 진동 실험실 등 첨단 시험시설을 마련했다. 방산 제품의 전자기 적합성과 다양한 운용환경에서의 성능 및 신뢰성을 검증할 수 있다.

시험·계측장비도 총 21종 33대를 도입했다. 유무인복합체계 분야의 환경 및 신뢰성 시험장비 9종 13대와 공동시험지원실 계측장비 12종 20대를 갖춰 지역 방산기업의 제품 개발과 성능 검증을 뒷받침할 예정이다.

미래 방위산업의 핵심 분야로 주목받는 유무인복합체계에 특화해 방산 전주기 시험·인증·평가를 지원할 수 있는 기반을 갖췄다. 유무인복합체계는 사람이 운용하는 무기체계와 드론·무인차량 등 무인체계를 연계해 운용하는 미래 전장 기술이다.

시는 시험·평가를 위해 다른 시도의 시설을 이용해야 했던 지역 방산기업이 시간과 비용 부담을 줄이고 기술개발의 효율성을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김장호 시장은 “센터 개소는 지역 방산기업들이 첨단 시험·평가 인프라를 활용해 기술 경쟁력을 높일 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라며 “지역 기업이 우수한 기술력과 제품 신뢰성을 바탕으로 글로벌 방산시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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