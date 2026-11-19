가수 이적이 임영웅에게 선물한 곡 ‘다시 만날 수 있을까’의 탄생 비화와 함께 남다른 수익을 암시하는 반응으로 웃음을 안겼다.

지난 18일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이적은 임영웅과의 인연을 언급하며 곡 작업이 시작된 계기를 공개했다. 이적은 “‘미스터트롯’이 시작했을 때 본가에 갔는데 어머니가 임영웅의 ‘어느 60대 노부부 이야기’ 무대를 보여주셨다”고 회상했다.

당시 무대를 본 이적은 “잘하네요. 좋네요”라고 반응했다고. 그러자 어머니는 이적에게 “얘한테 곡을 줘야 한다”고 적극적으로 권유했다.

이후에도 어머니의 관심은 계속됐다. 이적은 “만날 때마다 ‘영웅이 곡 썼니?’라고 물어보셨다”며 웃음을 보였다.

임영웅을 향한 어머니의 팬심은 콘서트에서도 드러났다. 이적은 어머니를 모시고 임영웅 콘서트에 다녀온 일화를 전하며 “어머니가 임영웅과 손을 잡으셨는데, 난 한 번도 못 본 함박웃음을 지으셨다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이후 이적은 예능 프로그램을 통해 임영웅과 다시 만났고, 실제로 곡 의뢰까지 받게 됐다. 이적은 당시 임영웅에게 두 곡을 들려줬다고 밝혔다. 한 곡은 트로트였고, 다른 한 곡은 발라드였다. 이 가운데 발라드곡 ‘다시 만날 수 있을까’가 임영웅의 정규 1집 타이틀곡으로 선정됐다.

‘다시 만날 수 있을까’는 발표 이후 많은 사랑을 받으며 임영웅의 대표곡 중 하나로 자리 잡았다.

이야기를 듣던 정재형은 이적에게 “네가 부른 것보다 더 벌었냐”고 돌직구 질문을 던졌다. 이에 이적은 “어우”라고 짧고 강하게 반응해 현장을 웃음바다로 만들었다.

어머니의 권유에서 시작된 인연이 임영웅의 정규 앨범 타이틀곡 작업으로 이어진 가운데, 이적의 재치 있는 반응까지 더해지며 두 사람의 특별한 음악적 인연이 다시 주목받았다.

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