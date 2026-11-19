국민 10명 중 8명은 결혼 비용과 절차 등 결혼식 문화가 과도하다고 인식했으며, 가장 효과적인 저출생 대책으로는 ‘주거 지원(32.0%)’을 1순위로 꼽았다. 게티이미지뱅크

우리 국민이 결혼을 망설이는 가장 큰 이유는 여전히 ‘경제적 여건’인 것으로 나타났다. 결혼자금 부족과 불안정한 일자리가 결혼의 가장 높은 문턱으로 작용하고 있으며, 국민 10명 중 8명은 현재의 결혼식 문화 역시 과도하다고 인식했다. 이에 따라 저출생 문제 해결을 위한 최우선 과제로 ‘주거 지원’과 ‘청년 일자리 창출’이 꼽혔다.

국가데이터처가 18일 발표한 ‘2026년 사회조사 결과’에 따르면, 사람들이 결혼하지 않는 주된 이유로 ‘결혼자금 부족’을 꼽은 응답이 29.0%로 가장 높았다. 이어 ‘고용상태 불안정’(15.5%), ‘출산과 양육 부담’(12.5%), ‘결혼의 필요성을 느끼지 못함’(11.2%), ‘결혼하고 싶은 상대를 만나지 못함’(10.7%) 순으로 조사됐다.

◆ 2030 세대 3명 중 1명 “결혼자금 부족해 못 한다”

특히 실제 결혼 적령기인 20대와 30대에서 경제적 장벽을 체감하는 비중이 컸다. 결혼을 하지 않는 이유로 ‘결혼자금 부족’을 꼽은 비율은 30대가 33.3%, 20대가 31.5%로 전체 평균(29.0%)을 웃돌았다.

미혼 남녀별로 살펴보면 미혼 남성은 ‘결혼자금 부족’(33.7%)과 ‘고용상태 불안정’(14.0%)이 1·2위를 차지해 경제적 요인이 절반에 육박했다. 미혼 여성 역시 ‘결혼자금 부족’(23.0%)이 가장 큰 걸림돌이었으며, ‘결혼의 필요성을 느끼지 못해서’(20.1%)와 ‘상대를 만나지 못해서’(13.4%)가 뒤를 이었다.

비용과 절차 중심의 결혼식 문화에 대한 피로감도 높게 나타났다. 전체 응답자의 77.9%가 우리 사회의 결혼식 문화(결혼 비용·의식 절차 등)가 ‘과도한 편’이라고 답해 2년 전(76.9%)보다 1.0%포인트 상승했다. 특히 결혼 준비를 앞뒀거나 경험한 30대의 경우 ‘과도하다’는 응답이 83.8%(매우 과도 41.2%·약간 과도 42.6%)에 달해 전 연령층 중 가장 높았다.

30대의 33.3%, 20대의 31.5%가 결혼하지 않는 주된 이유로 ‘결혼자금 부족’을 꼽았다. AI 생성 이미지

◆ 저출생 대책 1순위는 ‘주거 지원(32.0%)’…‘청년 일자리’ 비중 4.9%p 급증

결혼 기피의 핵심 원인이 집값과 일자리 등 경제 문제에 맞물려 있는 만큼, 국민이 요구하는 저출생 해법도 주거와 고용 안정에 집중됐다.

가장 효과적인 저출생 대책을 묻는 질문에 ‘주거 지원’이라는 응답이 32.0%로 1위를 차지했다. 다음은 ‘청년 일자리 창출·취업 지원’(25.7%), ‘일·가정 양립 직장문화 조성’(12.6%), ‘돌봄 지원’(11.4%), ‘경쟁적 교육환경 개선’(7.5%), ‘현금성 지원’(6.7%) 순이었다.

특히 ‘청년 일자리 창출·취업 지원’을 꼽은 비중은 2년 전(20.8%)보다 4.9%포인트나 크게 뛰어올라, 안정적인 소득 기반 마련이 저출생 극복의 핵심 조건임을 보여줬다. 현금성 지원(8.0%→6.7%)이나 돌봄 지원(11.5%→11.4%)보다 근본적인 일자리와 주거 문제 해결을 우선시하는 흐름이 뚜렷해진 셈이다.

미혼 남녀의 경우 미혼 남성은 ‘주거 지원’(34.4%)과 ‘청년 일자리 지원’(32.1%)에 66.5%가 몰렸고, 미혼 여성은 ‘주거 지원’(27.4%)과 ‘청년 일자리 지원’(25.8%) 외에도 ‘일·가정 양립 직장문화 조성’(16.7%)을 주요 해법으로 지목했다. 연령별로는 내 집 마련 수요가 가장 큰 30대에서 ‘주거 지원’ 응답이 37.4%로 가장 높았고, 사회 진출을 앞둔 13~19세(30.4%)와 20대(30.6%)에서는 ‘청년 일자리 지원’ 요구가 컸다.

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