포스코 포항제철소가 지역 농어촌 학생들을 초청, 다양한 문화예술 체험 기회를 제공하고 있다.

포항제철소는 13~19일까지 월포초, 대보초 등 포항 시내에서 멀리 떨어져 있는 소규모 초등학교 4개교와 양포행복한지역아동센터 등 지역아동센터 학생, 교직원을 대상으로 다양한 문화체험 프로그램을 지원하고 있다고 밝혔다.

이성은(가운데) 에꼴드파리아트스튜디오 미술학원 원장이 대보초등학교 학생에게 티셔츠 꾸미기와 페이스 페인팅 등 창작 활동을 지도하고 있다. 포스코 제공

17일 프로그램에 참여한 대보초등학교 학생들은 전문 도슨트 안내 하에 포스코갤러리 특별전 ‘한 장의 세계 : 그림책 100년의 여행’을 관람했다.

'한 장의 세계 : 그림책 100년의 여행’은 19세기부터 현대까지 세계 그림책의 흐름을 보여주는 작품 200여 점을 통해 그림책이 시대별로 발전해 온 과정과 작가들의 독창적인 표현 기법 등을 살펴볼 수 있는 전시로 포스코갤러리에서 10월 15일부터 운영중인 프로그램이다.

학생들은 이어 티셔츠 꾸미기와 페이스 페인팅 등 창작 활동에 참여해 자신만의 그림으로 티셔츠를 꾸미고 완성한 작품을 친구들과 공유하며 즐거운 시간을 보냈다.

또 포스코 Park1538에서는 빛과 영상이 어우러진 미디어 아트를 감상하며 색다른 시각적 경험을 즐겼다.

지난 17일 대보초등학교 학생과 교직원들이 포스코갤러리 그림책 특별전을 관람한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

행사에 참여한 한 6학년 학생은 “자세한 설명과 함께 다양한 그림책을 볼 수 있어서 좋았고, 직접 티셔츠에 그림을 그리는 것도 재미있었다"며 “문화체험을 할 수 있는 좋은 기회를 주셔서 너무나 감사하다”고 말했다.

포항제철소 관계자는 “농어촌 지역 학생들이 문화예술을 친숙하게 접하고, 새로운 경험과 꿈을 키우는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 포스코 포항제철소는 효자아트홀 공연을 비롯 포스코갤러리 전시, Park1538 견학 등 다양한 문화예술 프로그램을 운영하며 지역사회 공헌활동을 이어가고 있어 호평을 받고 있다.

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