2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 19일 교통 정체로 시험장에 늦을 위기에 처하거나 수험표를 분실하는 등 수험생들의 긴급한 도움 요청이 잇따랐다. 경찰은 순찰차와 사이드카를 동원해 수험생들을 시험장까지 수송했다.

사진 = 뉴시스

연합뉴스에 따르면 경기남부경찰청은 이날 오전 5시부터 오전 8시 30분까지 수능 수험생 관련 112 신고 175건을 처리했다.

유형별로는 수험생 수송 요청이 83건으로 가장 많았다. 이어 교통 불편 등 기타 71건, 시험장 착오 11건, 소음 7건, 수험표 분실·미소지 3건 순이었다.

이날 오전 7시 50분쯤 경기 화성시 효행구 봉담읍의 한 주거지 앞에서는 수험생 A군의 어머니가 “입실 시간이 늦었는데 택시가 잡히지 않는다”며 경찰에 도움을 요청했다.

신고를 받고 출동한 화성서부경찰서 봉담지구대 경찰관들은 A군을 순찰차에 태우고 우회도로를 이용해 시험장으로 향했다. 평소 35~40분가량 걸리는 약 13㎞ 거리를 17분 만에 주파해 입실 마감 직전 수원시 동원동우고등학교 시험장에 도착했다.

광명에서도 경찰의 긴급 수송이 이뤄졌다. 오전 7시 45분쯤 광명시 광명사거리에서 택시를 타고 문일고등학교 시험장으로 향하던 B군은 차량 정체로 이동이 어려워지자 112에 신고했다.

경찰은 오전 7시 47분쯤 B군을 순찰차에 태웠고, 7시 50분부터는 사이드카(경찰 오토바이)를 동원해 길을 터줬다. 평소 25~30분 걸리는 약 8㎞ 거리를 15분 만에 이동해 B군을 무사히 입실시켰다.

소방당국도 수험생의 응급 상황에 대응했다. 경기도소방재난본부에 따르면 이날 오전 7시 58분쯤 성남시 중원구의 한 고등학교 시험장에서 수험생 C양이 설사와 어지럼증을 호소해 구급대가 출동했다. 현장에서 응급처치를 받은 C양은 상태가 호전돼 시험을 치를 수 있게 됐다.

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