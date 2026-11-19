2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 대구에서 시험장을 잘못 찾거나 승강기에 갇히는 등 위기에 처한 수험생들이 경찰의 신속한 도움으로 무사히 입실했다.

대구경찰청에 따르면 이날 오전 수험생 5명이 경찰의 수송과 에스코트 등 교통편의를 제공받아 시험장으로 향했다. 동부경찰서에 따르면 이날 오전 7시38분쯤 수험생이 승강기에 10분간 갇혔다는 112 신고가 접수됐다. 출동한 경찰은 소방당국과 협력해 승강기 문을 개방하고 놀란 수험생을 안정시킨 뒤, 시험장인 대구고등학교까지 신속하게 이송했다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19고사장이 마련된 대구 수성구 대구여고에서 한 교사가 수험생을 응원하고 있다. 대구=연합뉴스

고사장을 착각한 수험생들도 잇따라 경찰의 도움을 받았다. 오전 7시34분쯤 동부경찰서 소속 경찰관은 대구공업고등학교 앞에서 안절부절못하는 수험생을 발견했다. 시험장을 잘못 찾아온 사실을 확인한 경찰은 약 9.1㎞ 떨어진 대구고등학교까지 수험생을 태워줬다. 이어 오전 7시42분쯤 경일여자고등학교를 잘못 찾은 수험생이 교통관리 중이던 경찰관에게 도움을 요청해 순찰차를 타고 3.2㎞ 떨어진 경북여자고등학교로 이동했다. 입실 마감 시간을 불과 10분 앞둔 오전 8시쯤에는 대구과학기술고등학교로 잘못 간 수험생이 경찰의 도움으로 약 3㎞ 거리의 서부고등학교에 무사히 도착했다.

차량 정체로 입실 지연을 우려한 학부모의 요청도 이어졌다. 오전 7시45분쯤 달서구 이곡네거리에서는 수험생을 태운 차량이 교통정체에 갇히자 학부모가 경찰에 도움을 청했고, 경찰은 대건고등학교까지 약 4.5㎞ 구간을 에스코트했다.

대구경찰청은 이날 지역 51개 시험장 주변에 교통·지역경찰과 기동대, 협력단체 인력 등 565명과 순찰차 등 장비 91대를 배치해 특별 교통관리를 했다. 경찰은 시험이 종료될 때까지 시험장 주변 불법 주∙정차 단속 등 교통 방해 요인을 집중 관리할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지