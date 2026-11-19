“신분증을 두고 와서 막막했는데 덕분에 무사히 시험을 치를 수 있게 됐습니다.”

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오전 7시10분쯤. 포항남부경찰서에는 “다문화가정 수험생이 고사장에 도착하고도 신분증이 없어 발을 구르고 있다”는 삼촌의 다급한 신고가 울렸다.

정시에 고사장에 도착할 수 있을지 애태우던 수험생은 순찰차에 오른 뒤 무사히 시험장에 닿을 수 있었다. 연합뉴스

경찰관은 수험생의 집으로 곧장 달려가 거동이 불편한 모친을 대신해 집 안 곳곳을 살핀 끝에 여권을 찾아냈고 고사장까지 내달려 수험생 손에 신분증을 쥐여 줬다.

이날 오전 7시58분쯤 구미경찰서 경찰관은 시험장을 착각한 수험생을 순찰차에 태우고 구미여자고등학교에서 사곡고등학교 시험장까지 10㎞ 구간을 내달렸다. 수험생 입실마감 시간은 8시10분이다. 경찰관은 7분 만에 수험생을 무사히 고사장에 내려줘 입실 5분 전 교문을 통과하게 했다.

출근길 도로 정체와 먼 통학길에서도 순찰차는 수험생의 든든한 발이 됐다. 이날 오전 7시31분쯤 경산경찰서 진량파출소는 차량 정체로 지각 위기에 놓인 수험생의 요청을 받고 현흥초등학교에서 무학고등학교까지 8.4㎞ 거리를 순찰차로 긴급 수송했다. 정시에 고사장에 도착할 수 있을지 애태우던 수험생은 순찰차에 오른 뒤 무사히 시험장에 닿을 수 있었다.

칠곡경찰서 역시 오전 6시30분쯤 대중교통 여건이 열악한 칠곡군 지천면 교통취약지에 사는 수험생을 순찰차에 태워 26㎞ 떨어진 북삼고등학교 시험장까지 안전하게 데려다줬다.

경북경찰청에 따르면 이날 도내에서는 순찰차 수송 10건, 에스코트 2건, 수험생 편의 제공 2건 등 총 14건의 긴급 지원을 도왔다.

경찰 관계자는 “수험생이 그동안 갈고닦은 실력을 온전히 발휘할 수 있도록 가용 경력을 총동원해 교통 관리와 편의 제공에 힘쓰겠다”고 말했다.

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