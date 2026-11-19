올겨울 패션업계에서 레이어링 스타일이 주목받고 있다. 보온성과 개성을 동시에 살릴 수 있는 경량패딩과 퍼 재킷 등 다양한 아우터가 인기를 끌면서 겹쳐 입는 스타일을 제안하는 브랜드도 늘고 있다.

삼성물산 패션 제공

19일 패션업계에 따르면 삼성물산 패션부문의 여성복 브랜드 구호플러스는 2026년 겨울 컬렉션에서 페이크 퍼 재킷과 숏·하프 코트를 중심으로 한 아우터를 선보였다.

특히 페이크 퍼 재킷의 물량을 전년 대비 20% 확대했다. 털 길이와 색상을 다양화하고 토글 단추와 후드 등 차별화된 디자인을 적용했다. 퍼 재킷에 밴딩 팬츠나 데님을 매치해 캐주얼하게 연출하거나 H라인 롱 스커트를 조합해 성숙한 분위기를 내는 등 다양한 스타일링을 제안했다.

목을 감싸는 하이넥 디자인도 눈에 띈다. 구호플러스의 하이넥 디테일 숏 코트는 일부 색상이 출시 2주 만에 추가 생산에 들어갔다. 셔츠를 겹쳐 입은 듯한 브이넥 니트와 머플러 탈부착이 가능한 니트 카디건 등 레이어링에 활용할 수 있는 상품도 함께 선보였다.

기온 변화에 대응하기 위한 경량 아우터 수요도 이어지고 있다. 아웃도어 브랜드 아이더의 경량다운 ‘그래티넘 라이트 다운’은 10월 판매량이 9월보다 약 3배 증가했다. 라이트 그레이 색상은 초도 물량이 완판돼 일부 매장에서 예약 판매가 진행되고 있다.

노스페이스는 경량 다운 ‘써밋 마테호른 다운 재킷’을 출시했다. 가벼운 소재와 구스다운 충전재를 적용해 보온성을 높였으며, 일상복과 아웃도어 활동에 모두 활용할 수 있도록 했다.

경량패딩뿐 아니라 플리스와 방한 신발도 겨울철 레이어링을 구성하는 아이템으로 주목받고 있다. 유통업계에 따르면 10월 롯데온의 경량패딩 매출은 전년 동기 대비 5배 증가했고, W컨셉의 방한 슈즈 거래액은 41% 늘었다. 무신사에서도 지난 8월 초 경량패딩 검색량이 전년 동기 대비 105% 증가했다.

신성통상의 남성복 브랜드 올젠은 중년 남성을 위한 ‘메이크오버 프로젝트’를 진행한다. 웰에이징을 주제로 나이에 따른 경험과 취향을 자신만의 멋으로 표현할 수 있도록 스타일 변화를 지원하는 행사다. 오는 12월 20일까지 신청을 받아 10명을 선정하며, 이들에게 100만원 상당의 올젠 의류와 헤어·메이크업 서비스, 프로필 촬영 기회를 제공한다.

◆ 패션에서 홈·리빙까지…취향 중심 소비 확산

패션업계에서는 소비자의 취향을 중심으로 상품군을 확장하는 움직임도 나타나고 있다. 패션을 구매하는 과정에서 가구와 인테리어 소품 등 홈·리빙 상품까지 함께 살펴보는 소비자가 늘면서 카테고리 간 경계도 흐려지는 모습이다.

무신사가 전개하는 패션·라이프스타일 플랫폼 29CM는 홈·리빙 카테고리 ‘이구홈’을 통해 신규 고객 유입과 패션 상품의 교차 구매를 확대하고 있다.

29CM에 따르면 올해 1월 1일부터 11월 15일까지 홈·리빙 상품으로 처음 구매한 고객 가운데 재구매에 나선 고객의 50%가 패션 상품을 선택했다. 홈·리빙 상품이 신규 고객을 유입하는 동시에 패션 카테고리의 구매층을 넓히는 역할을 하고 있는 것이다.

카테고리 간 교차 구매는 대형 쇼핑 행사에서도 두드러졌다. 지난 9일부터 15일까지 진행된 겨울 이구위크에서 패션과 홈 상품을 모두 구매한 고객 수는 행사 직전 4주간 주간 평균보다 4배 증가했다. 카테고리별 첫 구매 할인 혜택을 제공한 전략이 교차 구매 확대에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

29CM는 패션 분야에서 쌓아온 취향 중심의 브랜드 발굴과 큐레이션 역량을 홈·리빙에도 적용하고 있다. 국내 신진 디자인 브랜드부터 프리미엄 가구·인테리어 브랜드까지 상품군을 확대하고 오프라인 라이프스타일 편집숍을 통해 고객 접점도 넓히고 있다.

이 같은 전략에 힘입어 이구홈 거래액은 2022년부터 2025년까지 연평균 75% 증가했다. 올해도 전년 대비 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다.

패션업계는 제품 판매를 넘어 브랜드가 지닌 취향과 문화를 직접 경험할 수 있는 오프라인 공간도 확대하고 있다. LF가 국내 전개하는 영국 브랜드 바버는 이날부터 내년 1월 3일까지 서울 잠실 롯데월드타워에서 크리스마스 마켓 팝업스토어를 운영한다. 영국식 크리스마스 마켓을 재현한 공간에 겨울 의류와 한정판 상품, 체험형 콘텐츠를 마련했다.

패션업계 관계자는 “소비자들이 단순히 의류를 구매하는 데 그치지 않고 자신의 취향과 라이프스타일을 반영한 상품과 브랜드를 찾는 경향이 강해지고 있다”며 “패션과 리빙 등 다양한 영역을 연결하는 상품 구성과 체험형 마케팅이 확대될 것”이라고 말했다.

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