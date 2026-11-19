돈을 받고 특정인의 주거지 등을 찾아가 오물을 투척하거나 래커칠을 하는 등 이른바 ‘사적 보복’을 대행한 범죄조직 일당이 무더기로 공소청에 넘겨졌다.

대구경찰청 광역범죄수사대는 범죄집단 조직∙가입∙활동 및 주거침입, 명예훼손, 재물손괴 등 혐의로 사적 보복 대행업체 총책 A(30대)씨와 중간 관리책, 자금관리책, 행동대원 등 8명을 구속 송치했다고 19일 밝혔다. 또 조직에 보복 범행을 의뢰한 혐의(허위사실적시명예훼손 교사 등)로 B씨를 입건해 조사하고 있다. A씨 등의 지시를 받고 서울과 경기 등지에서 보복 범행을 저질러 이미 다른 경찰서에 검거돼 재판에 넘겨진 행동대원 26명에게도 범죄집단 가입·활동 혐의를 추가로 적용해 입건했다.

사진=연합뉴스

경찰에 따르면 A씨가 이끄는 조직은 지난해 8월부터 지난 3월까지 텔레그램 채널을 통해 범행 의뢰를 접수한 뒤, 서울과 대구 등 전국 각지의 피해자 90여명의 주거지와 영업장 등을 찾아가 보복 행위를 벌인 혐의를 받고 있다. 이들은 현관문에 오물을 뿌리고 벽면에 래커로 욕설 낙서를 하는 한편, 자극적인 허위 사실이 적힌 전단을 살포한 것으로 조사됐다.

피해자의 아파트에 찾아가 출입문에 빨간색 래커를 칠하며 욕설을 적어놨다. 대구경찰청 제공

경찰 조사 결과 A씨는 사적 보복 대행의 대가로 의뢰자들로부터 건당 수십만 원에서 수백만 원 상당의 가상자산을 챙긴 뒤, 직접 또는 중간 관리책을 거쳐 행동대원들에게 범행을 지시한 것으로 드러났다. 특히 A씨는 수사망을 피하기 위해 철저한 비대면 원칙을 고수했다. 다수의 텔레그램 계정을 활용해 중간 관리책, 자금관리책, 행동대원 등과 점조직 형태로 연락을 주고받았으며, 범죄 수익 역시 추적 회피를 위해 가상자산으로만 수취했다.

현장에 직접 투입된 행동대원들 또한 범행에 나서기 전 경찰의 추적을 따돌리는 방법 등이 담긴 별도의 행동 매뉴얼을 숙지하도록 사전에 교육받은 것으로 파악됐다. 경찰은 범행 현장 일대의 폐쇄회로(CC)TV 분석과 가상자산 흐름 추적, 통신 수사 등을 병행해 A씨를 비롯한 조직원들을 차례로 검거했다.

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