남한권 경북 울릉군수가 17일 의회 시정연설을 통해 3대 중점 투자방향을 제시했다.

남 군수는 이날 제297회 울릉군의회 제2차 정례회에서 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 통해 공항시대와 울릉의 새로운 100년을 준비하기 위한 군정 운영 방향과 3대 중점 투자계획을 밝혔다고 19일 밝혔다.

남한권 울릉군수가 17일 의회 시정연설을 하고 있다. 울릉군 제공

남 군수는 3대 중점 투자방향으로 ▲공항시대 기반 조성을 통한 ‘K-관광섬’ ▲전생애 맞춤형 케어를 통한 ‘K-아일랜드’ ▲미래울릉 100년 준비를 위한 ‘K-싱가포르’ 조성 등을 제시했다.

특히 울릉도의 미래 모델로 제시된 ‘싱가포르형 특별섬’은 이철우 경북도지사의 공약사항이기도 하다.

울릉군의 2027년도 예산안은 전년 대비 4.88% 증가한 총 2580억원으로, 일반회계 2550억원과 특별회계 30억원으로 편성됐다.

울릉군은 관행적이고 비효율적인 지출은 과감히 정비하는 한편, 군민이 체감할 수 있는 성과와 미래 성장 가능성이 높은 사업에 재원을 집중할 방침이다.

남한권 군수는 “공항은 울릉의 미래를 향한 출발점이지, 결코 종착점이 아니다”라며, “새로운 하늘길이 군민의 삶과 실질적인 정주여건의 개선으로 이어질 때 비로소 진정한 공항시대가 완성될 것”이라고 강조했다.

이어 “울릉의 미래에 투자하는 것은 곧 대한민국의 미래에 투자하는 것”이라며, “섬이라는 한계를 특별한 경쟁력으로 바꾸고, 울릉에 산다는 것이 자부심이 되는 새로운 100년을 군민과 함께 만들어 가겠다”고 밝혔다.

앞서, 남한권 군수는 17~18일까지 이틀간의 일정으로 울릉군을 방문중인 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원들과 간담회를 갖고 '먼섬 지원 특별법 개정안'의 추진 지원, 정주생활지원금과 노후주택 개량 지원, 생활필수품·농수산물 해상운송비 지원 확대, 도서민 여객선 운임지원사업의 국비 부담 확대 등을 건의했다.

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