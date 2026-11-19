법학적성시험(LEET·리트) 만점을 받은 뒤 부정행위 의혹에 휩싸인 서울대 치대생 이진우(32)씨가 공언했던 공개 검증에 불참했다. 연락이 끊긴 이씨를 두고 당국이 자택에 출동하기도 했다. 경찰에 실종신고가 접수된 상태다.

이씨는 19일 오전 8시40분까지 서울 강남구의 한 스튜디오에 마련된 공개 검증 장소에 나타나지 않았다. 그는 수능 국어 영역 문제를 풀어 실력을 입증하겠다고 밝혀왔다.

법학적성시험 만점자 이진우씨. 이진우 인스타그램

검증을 주관한 입시학원 측은 유튜브 생중계 도중 “이진우씨의 휴대전화가 어제부터 꺼져 있는 상태다. 메신저 등으로 계속 연락을 취하고 있다”고 했다. 학원 측은 수능 국어 시작 시각까지 이씨가 오지 않자 검증 무산을 확정했다.

학원 측은 검증 종료를 알리며 “이진우씨 댁으로 사람을 보내 잘 있는지 확인해주셨으면 한다. 경찰에도 협조를 구한 상태”라고 말했다. 이날 생중계 접속자는 40만명을 넘었다.

실제 이날 오전 이씨 자택에 관할 소방서가 이씨 집을 방문해 소재를 확인하려 했으나 집에는 없는 것으로 파악돼 현장에서 철수했다. 경찰 등도 현재 이씨의 소재 파악을 시도 중인 것으로 전해졌다. 이씨가 전날 집을 나간 뒤 검증 주관 학원 측과도 연락이 끊긴 것으로 알려졌다.

법학적성시험(LEET) 만점을 받은 뒤 부정행위 의혹에 휩싸인 서울대 치대생 이진우씨가 공개 검증에 불참한 19일 공개 검증 장소가 마련된 서울 강남구 한 스튜디오 앞에 취재진이 대기하고 있다. 연합뉴스

이런 가운데 이씨에 대한 경찰 수사는 본격화할 전망이다.

전날 법무법인 민의 방민우 변호사와 법률사무소 이유의 박은선 변호사는 이씨를 업무방해 등 혐의로 고발했다. 올해 LEET뿐 아니라 이씨가 지난해 치른 2026학년도 수능 이력도 수사해야 한다는 취지다. 서울경찰청은 고발 몇 시간 만에 사건을 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당했다.

이씨는 2013년 수능에서 전 영역 6∼8등급을 받았다고 밝혔다. 그는 사업 실패 뒤 3주간 도보로 전국을 돌다 휴대전화를 잃어버렸고, 아날로그 환경에서 인지적 변화를 겪었다고 주장해왔다. 이후 2024학년도 수능으로 고려대 정치외교학과에 합격했다. 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 진학했다.

이씨는 성적 상승 비결을 담은 책 ‘브레인 악셀’도 출판해 판매 중이다. 가공식품·당류 배제, 짧은 고강도 운동 등 생활 습관 교정으로 집중력을 끌어낼 수 있고, 자신의 입시 성공이 그 방증이라는 내용이다.

책 구매자들은 이씨와 그가 세운 출판사를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈다. 이들을 대리하는 박 변호사는 소장에서 “피고들은 도서의 핵심적 가치이자 거래의 중요 부분인 저자의 시험 성적 진정성에 관해 독자들을 기망하거나 중대한 하자를 은폐한 채 도서를 출판·판매했다”며 “이는 신의성실의 원칙에 현저히 반하는 위법 행위”라고 주장했다.

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