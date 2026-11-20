파키스탄에서 유명 틱톡 인플루언서의 영상을 촬영하던 10대 사육시설 직원이 맹수의 공격을 받아 숨지는 사건이 발생했다. 사고 이후 인플루언서와 시설 운영자가 사망 원인을 개에게 물린 것으로 꾸미려 했다는 의혹까지 제기됐다.

18일(현지시간) 인도 NDTV와 영국 인디펜던트 등 외신에 따르면 사건은 지난 11일 파키스탄 동부 펀자브주 라호르 인근 카흐나 지역의 한 민간 맹수 사육시설에서 발생했다.

당시 현장에는 틱톡과 인스타그램에서 활동하는 인플루언서 노만 하산이 영상을 촬영하기 위해 방문했다. 그는 사자와 호랑이 등 맹수와 함께 촬영한 콘텐츠로 인기를 얻었으며, 인스타그램 팔로워는 약 250만 명에 달하는 것으로 알려졌다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

피해자는 해당 시설에서 일하던 탈하라는 이름의 19세 직원이었다. 탈하의 아버지는 경찰에 제출한 고발장에서 하산이 영상 촬영을 위해 맹수를 우리 밖으로 꺼내도록 지시했고, 아들에게도 촬영에 참여하도록 했다고 주장했다. 촬영 도중 맹수가 탈하를 공격했고, 그는 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 사망했다.

라호르 경찰은 사건 직후 하산과 시설 운영자 파야즈를 체포했다. 경찰은 두 사람이 맹수의 공격으로 발생한 사망 사고를 개에게 물린 사건으로 위장하려 한 정황도 확인했다고 밝혔다. 해당 동물은 야생동물 관리 당국에 인계됐다.

경찰은 시설이 맹수를 사육할 수 있는 정식 허가를 받았는지, 안전장치를 제대로 갖췄는지 등을 조사하고 있다. 현지 보도에서는 공격한 동물을 호랑이 또는 암사자로 다르게 표현하고 있지만, 일부 경찰 발표와 보도는 암컷 호랑이로 지목했다.

라호르 경찰 대변인은 “틱톡에 대한 열정이 인간의 생명보다 중요할 수는 없다”며 “취미나 오락을 이유로 다른 사람의 생명을 위험에 빠뜨리는 행위는 용납할 수 없다”고 강조했다

한편 탈하의 유족은 사건 발생 후 법원에 출석, 하산과 파야즈를 용서한다는 뜻을 전했다. 또한 두 사람의 보석이나 무죄 석방에도 반대하지 않는다고 밝혔다.

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