일광 더 에스(THE S) 투시도(사진 제공: ㈜동일스위트)

부산 기장군 일광 바다 앞에 들어서는 ‘일광 더 에스(THE S)’가 오는 11월 27일 갤러리 오픈을 앞두고 있다.

‘일광 더 에스’는 일광 바다 앞에 위치하며 일광해수욕장과 인접해 있다. 커튼월 외관과 세대 통창, 천장고 2.55m 설계를 적용해 동간 거리를 확보하고 바다 방향 조망을 고려했다.

임랑해수욕장에서 일광해수욕장까지 이어지는 갈맷길 1-1코스가 단지 앞을 지나고, 대규모 친수공원도 함께 조성될 계획이다.

단지 내에는 오션뷰 수영장과 피트니스, 사우나 등 커뮤니티가 계획돼 있으며, 가족이나 지인이 머물 수 있는 게스트하우스 2개소도 마련될 예정이다. 약 4만4,000평 부지에는 글로벌 브랜드 호텔(예정)과 세계적인 건축가 토마스 헤더윅이 설계하는 복합 문화시설(예정)도 함께 들어설 계획이다.

‘일광 더 에스’는 前 한국유리 부지에서 부산시 제2호 공공기여협상제 사업으로 추진되며, 지하 2층~지상 48층, 8개 동, 총 1,968세대 규모로 조성된다. 전용 84㎡·103㎡·111㎡ 중대형 위주에 189㎡·217㎡ 펜트하우스 타입이 더해지며, ㈜동일스위트가 새롭게 선보이는 브랜드 ‘THE S’가 적용된다.

교통·생활 인프라로는 동해선 일광역까지 도보 약 10분대이며, 동해고속도로와 부산외곽순환도로를 이용할 수 있다. 오시리아 관광단지와 신세계 아울렛은 차량으로 약 15분 거리이며, 단지 앞에는 일광3초등학교(가칭)가 신설될 예정이고 사업지 앞 일광로, 이천교 등 도로도 확장 계획이 있다.

분양 관계자는 “바다가 보이는 집을 넘어 바다와 함께 사는 일상을 담고자 한 단지”라며 “11월 27일 갤러리에서 일광 바다 앞 생활을 미리 그려보실 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.

한편, ‘일광 더 에스’의 갤러리는 부산 해운대구 센텀시티역 13번 출구에 마련될 예정이며, 11월 27일 오픈 예정이다. 입주는 2029년 7월 예정이며, 청약 일정과 분양가 등 분양과 관련한 자세한 사항은 입주자모집공고를 통해 안내될 예정이다.

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