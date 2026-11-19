“잘하고 와. 화이팅!

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오전 7시45분 울산 신정고등학교 앞. 울산시교육청 제28지구 제22시험장인 신정고 시험장으로 들어서는 수험생들을 향해 학부모들의 응원과 격려가 이어졌다. 자녀의 어깨를 두드리며 웃어 보이는 아버지, 손목시계를 급히 차에서 가져와 교문 앞으로 다시 나온 자녀에게 건네는 어머니도 있었다. 손주 수능을 응원하러온 할머니는 “평소대로만 하면 된다”고 했다. 친구와 포옹을 하며 우리 해보자 면서 격려한 뒤 수험장으로 향하는 수험생들의 모습도 눈에 띄었다. 한 수험생은 교문 앞에서 가방 속을 한참 뒤적이다 수험표가 사라진 것을 알고 당황해했다. 학교 앞 경찰관에게 도움을 요청했고, 다행히 횡단보도 건너 인도에 떨어진 수험표를 챙겨 수험장 안으로 들어갔다.

2027학년도 수능 시험일인 19일 오전 울산시교육청 제28지구 제22시험장인신정고등학교에서 수험생들이 시험을 칠 교실을 확인하고 있다. 이보람 기자

매년 수능일이면 볼 수 있는 익숙한 풍경이지만 올해 시험장 앞에는 이전과는 다른 걱정도 함께했다. 최근 불거진 인공지능(AI) 활용 부정행위 때문이다. 스마트안경과 초소형 카메라 등 첨단기기를 이용한 부정행위 가능성이 제기되면서 수험생과 학부모들의 신경도 곤두섰다.

특히 평소 안경을 착용하는 학생들은 괜한 오해를 받지 않을까 걱정하는 분위기도 있었다. 한 학부모는 “평소 안경을 쓰는 아이인데 혹시라도 의심을 받거나 검사 과정에서 불편을 겪을까 걱정된다”며 “쓸데없이 의심을 살만한 물건은 모두 복도가방에 넣어두라고 아이에게 당부했다”고 말했다. 다른 학부모는 “인공지능 때문에 필기구 제한까지 생겨 갑자기 연필을 준비하느라 어제 저녁 정신이 없었다”고 불만을 토로했다. 울산시교육청은 복도 감독 요원 83명을 추가 배치하고, 시험장별로 지능형 안경 전담요원과 정밀 탐지 지원 장비 운영에 나섰다.

오전 8시30분 전국 휴대전화에서 위급재난문자가 울렸다. AI를 이용한 부정행위를 막기 위해 시험장에 휴대전화를 제출하지 않은 수험생을 확인하려는 정부의 조치였다. 출근길에 갑자기 울린 경보음에 놀란 송현정(42)씨는 “어제 뉴스로 들어 알고는 있었는데 갑자기 소리가 울리니 깜짝 놀랬다”면서 “이렇게까지 해야하는 것인지 앞으로의 일이 더 걱정이다”고 말했다.

2027학년도 수능 시험일인 19일 오전 울산시교육청 제28지구 제22시험장인신정고등학교로 수험생들이 들어가고 있다. 이보람 기자

시험장 입실 시간을 못 맞춘 수험생들은 경찰관들의 도움을 받았다. 입실 마감시간을 5분 남겨둔 오전 8시5분 남구 제일고 앞 육교 앞을 뛰어가는 한 여학생을 발견한 경찰관은 순찰차에 학생을 태워 500여m 떨어진 성광여고까지 수송했다. 앞서 오전 7시41분엔 112로 “수험생인데 늦을 것 같다”는 신고가 접수됐다. 경찰은 울주군 굴화리 한 마트 앞 버스정류장에서 발을 구르고 있는 남학생을 태워 남구의 제일고까지 순찰차로 태워주기도 했다. 경찰은 이날 오전 112 신고 등을 받아 4명의 학생을 시험장으로 안전하게 수송했다.

2027학년도 수능 시험일인 19일 오전 울산 남구 신정고 교문 앞에 수험장을 알리는 안내문과 외부인 출입을 금지한다는 안내문이 붙어 있다. 이보람 기자

울산지역 2027학년도 수능 지원자는 1만1246명으로, 일반시험장 27곳과 병원시험장 1곳 등 모두 28개 시험장에서 수능이 진행된다.

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