지난 10·27 총선 결과 새롭게 구성된 이스라엘 의회(크네세트)가 정식으로 출범한 가운데 야당인 야샤르(Yashar)당 소속 의원이 신임 의장으로 뽑혔다. 베냐민 네타냐후(77) 현 총리가 지난 3, 4년간 야심차게 추진해 온 사법 개혁 입법에 제동이 걸릴 전망이다.

지난 17일(현지시간) 이스라엘 의회에서 선출된 마탄 카하나 신임 의장이 기념 촬영을 하고 있다. 카하나는 사실상 차기 총리 후보자인 가디 아이젠코트 의원이 이끄는 중도 성향 야샤르당 소속이다. 신화연합뉴스

앞서 이츠하크 헤르초그 대통령이 야샤르당 대표인 가디 아이젠코트(66) 의원을 사실상의 차기 총리 후보자로 내정한 데 이어 크네세트 의장마저 야샤르당이 배출하며 네타냐후 실각과 정권 교체가 임박한 모습이다.

19일(현지시간) 이스라엘 일간 ‘타임오브이스라엘’에 따르면 크네세트는 전날(17일) 표결을 통해 야샤르당 마탄 카하나(54) 의원을 의장으로 선출했다. 총 120명의 크네세트 의원 가운데 과반인 66명이 카하나에게 표를 던졌다. 네타냐후가 이끄는 집권 리쿠드(Likud)당의 오피르 카츠(46) 의원이 경쟁자로 나섰으나 52표를 얻는 데 그쳐 낙선의 고배를 마셨다.

카하나는 의장직 수락 연설에서 “깊은 경외심을 갖고 이제 크네세트 의장 역할을 맡겠다”는 말로 운을 뗐다. 이어 “크네세트는 종교, 인종, 성별에 관계없이 이스라엘 국가의 모든 시민이 모이는 곳”이라며 “나는 그들 모두를 위한 의장이 될 생각”이라고 덧붙였다. 그러면서 “새로 구성될 정부는 입법·사법·행정 3권 간의 견제와 균형 회복을 위해 노력할 것으로 기대한다”며 “내가 의장으로 있는 한 크네세트는 법원 판결을 무조건적으로 따를 것”이라고 강조했다.

이는 네타냐후 정부가 법원 판결에 자주 반발하고 사법부 전면 개편을 위한 입법을 강행하려 한 사실을 공개적으로 비판한 것이다. 부정부패 혐의로 총리 재직 중 기소돼 현재 1심 재판을 받고 있는 네타냐후는 ‘사법 개혁’이란 명목 아래 법원 권한 축소와 판사 임명 방식 변경을 추진했다. 대법원 확정 판결을 크세네트 의원 과반의 동의로 뒤집을 수 있도록 한 것, 법관 인사위원회에 정부·여당의 개입을 늘리는 것 등이 대표적이다. 이를 ‘사법 개악’으로 규정한 야권과 시민사회의 강한 반발로 아직도 정국 혼란이 계속되고 있다.

지난 17일(현지시간) 이스라엘 의회에서 새 의장 선출을 위한 표결이 진행되는 동안 베냐민 네타냐후 현 총리(가운데)가 의원석에 앉아 초조한 표정을 짓고 있다. 네타냐후에 비판적인 마탄 카하나 의원이 의장으로 뽑히자 네타냐후의 리쿠드당은 “역사상 최악의 순간이자 영원한 수치”라고 비난하는 성명을 발표했다. AP연합뉴스

예상대로 네타냐후 진영은 카하나 신임 의장을 거칠게 비난하고 나섰다. 리쿠드당은 성명에서 “카하나를 의장으로 선출한 것은 크네세트 역사상 최악의 순간이자 영원한 수치”라고 주장했다. 특히 크네세트에 19석을 가진 아랍계 정당들이 카하나를 적극 지지한 점을 겨냥해 “카하나는 테러리스트들의 찬성표로 의장이 됐다”며 “크네세트 의장이 유대인 말고 아랍인을, 전우가 아닌 ‘무슬림 형제단’을 선택한 것”이라고 폭언을 퍼부었다.

카하나는 1972년 이스라엘 북부를 대표하는 대도시 하이파에서 태어났다. 대학에선 법학을 공부했으나 1994년 군대 의무 복무를 마치고선 진로를 아예 직업 군인으로 틀어 공군 비행 학교에 입학했다. F-16 전투기 조종사가 된 그는 숱한 실전 경험을 쌓았으며 일선 전투비행대대 대대장도 지냈다. 2018년 중령 계급을 끝으로 25년간의 군인 생활을 마감하고 정계에 뛰어들었다. 여러 정당을 전전한 뒤 2025년 9월 아이젠코트가 이끄는 중도 성향 야샤르당에 합류했다. 임상심리학자인 부인 리사와의 사이에 네 자녀를 두고 있다.

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