중국의 한한령(한류 제한 조치)이 완화되면 홍콩의 공연·행사 산업이 타격을 받을 수 있다는 현지 언론의 분석이 나왔다. 중국 본토 관객들이 한국 가수의 공연을 보기 위해 홍콩을 찾는 수요가 줄어들 수 있다는 전망이다.

홍콩 일간지 성도일보는 19일 사설에서 한한령 완화가 홍콩 공연 산업에 위협이 될 수 있다고 지적했다.

성도일보는 2016년 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 이후 중국에서 한국 가수의 공연과 대중문화 콘텐츠에 대한 제한이 이어지면서 홍콩이 한류 공연의 주요 거점 역할을 해왔다고 분석했다. 중국 본토에서 한국 가수의 공연을 보기 어려웠던 팬들이 홍콩으로 이동하면서 공연뿐 아니라 숙박과 관광, 외식 등 관련 산업에도 소비가 발생했다는 것이다.

빅뱅 인스타그램 캡처

대표적인 사례로 그룹 빅뱅의 홍콩 공연이 언급됐다. 빅뱅은 최근 홍콩 카이탁 주경기장에서 총 4회 공연을 열었으며, 관객은 15만 명을 넘어섰다. 성도일보는 중국 본토 팬들이 공연을 관람하기 위해 홍콩을 찾았다는 점에 주목했다.

그러나 한한령이 풀리면 한국 가수들이 중국 본토에서 대규모 공연을 개최할 수 있게 돼 현지 팬들이 홍콩까지 이동할 필요가 줄어든다. 이 때문에 홍콩이 누려온 한류 공연의 지리적 이점이 약화할 수 있다는 설명이다.

공연장 운영비와 시설 경쟁력도 문제로 꼽았다. 중국 광둥성 9개 도시와 홍콩·마카오를 아우르는 대만구(大灣區)의 문화·공연 시설이 성장하면서 홍콩보다 저렴한 비용으로 공연을 개최할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다.

이번 전망은 시진핑 중국 국가주석이 지난 18일 이재명 대통령과 만나 양국 간 문화교류를 순차적으로 확대해야 한다는 취지로 발언한 가운데 나왔다. 성도일보는 이를 한한령 완화 가능성을 보여주는 신호로 해석하면서도 단기간에 전면 해제될 가능성은 크지 않다고 내다봤다.

성도일보는 홍콩이 한류 공연의 기존 수혜에 안주해서는 안 된다고 강조했다. 한국 유명 가수들의 아시아 투어에서 홍콩을 주요 개최지로 유치하고, 유덕화와 장학우 등 홍콩 출신 스타들의 경쟁력을 활용해 자체 공연 산업을 강화해야 한다고 제안했다.

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